GSG Duisburg: Professionelle Leistungsdiagnostik für den Amateurfußball

Die GSG Duisburg absolvierte im Rahmen einer neuen Kooperation mit dem Athletikum Rhein-Ruhr umfassende Leistungstest. Die Daten sollen dem Trainerteam helfen, spezifischer mit den Spielern zu trainieren.

Für professionelle Mannschaften gehört eine umfassende Leistungsdiagnostik vor der Saison zu jeder Vorbereitung dazu. Die GSG Duisburg hat sich dazu entschieden, dies auch im Amateurbereich zu etablieren.

Vor dem Start in die Bezirksligasaison absolvierte die erste Mannschaft des GSG in Kooperation mit dem Athletikum Rhein-Ruhr, Teil des BG Klinikum Duisburgs, eine Reihe an Tests, die den aktuellen Leistungsstand der Spieler untersuchen sollen. Zur Durchführung kam Dr. Christian Raeder mit seinem Team auf den Sportplatz der GSG, um die die Mannschaft in verschiedenen Sprint-, Richtungswechsel- und Ausdauersituationen zu testen.

So eine Leistungsdiagnostik ist für ambitionierte Amateurvereine eine tolle Gelegenheit Kai-Uwe Otto

GSG-Teammanager Kai-Uwe Otto zeigte sich sehr zufrieden mit der neuen Zusammenarbeit: „Das BGU liegt ja direkt bei uns in der Nachbarschaft. Da kam uns die Idee, eine für den Amateurfußball angebrachte Leistungsdiagnostik durchführen zu lassen. Mit den Daten können die Trainer dann viel spezifischer an den Stärken und Schwächen der Spieler arbeiten.“

Diese Art von Tests kann Otto auch anderen Mannschaften ans Herz legen: „So eine Leistungsdiagnostik ist für ambitionierte Amateurvereine eine tolle Gelegenheit. Für eine überschaubare Summe kann nicht nur die Leistungsfähigkeit der Spieler untersucht, sondern auch das Training effizienter gestaltet werden.“

Auch in der Saison wollen die Duisburger eng mit dem Athletikum zusammenarbeiten. Vor allem verletzte Spieler werden die Möglichkeit haben, unter Anleitung des Teams von Dr. Raeder, rehabilitatives Athletiktraining wahrzunehmen. Des Weiteren soll mithilfe der Return-to-Sport-Diagnostik ermittelt werden, inwiefern Spieler bereit sind, wieder ins Trainings- oder Spielgeschehen einzugreifen. „Das Athletikum Rhein-Ruhr ist mit hochmodernen Technologien ausgestattet und bietet uns die Gelegenheit, unser Trainerteam toll zu unterstützen“, freut sich Otto über die Zusammenarbeit.

Die Möglichkeit, diese Dienste in Anspruch zu nehmen, besteht auch für andere Sportvereine aus der Region. Bei Interesse könne der Kontakt über die Homepage des Athletikums aufgebaut werden.