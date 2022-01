BL NR 7: Heisingen auf Kurs: Ziel bleibt gesichertes Mittelfeld

Vor der Saison war das Ziel vom Heisinger SV, in der Bezirklsliga Niederrhein 7 nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Dafür liegt der Verein zur Winterpause auf Kurs.

Sechs Punkte Vorsprung sind es aktuelle für den Heisinger SV auf die Abstiegsplätze. Ein einigermaßen komfortabler Vorsprung, trotzdem muss der Bezirksligist auch weiterhin den Blick nach hinten richten, will man nicht nochmal unten reinrutschen. Der Sportliche Leiter der Heisinger, Friedhelm Ingenhag, zieht ein insgesamt positives Fazit der Hinrunde.

Probleme gegen die “Kleinen“

„Zu Beginn der Saison hatten wir einige verletzte Spieler zu beklagen. Das ist im Laufe der Hinrunde besser geworden. Zuletzt konnten wir dann auch wieder vermehrt Siege einfahren“, analysiert Ingenhag. Was dem Sportchef in der Hinrunde besonders aufgefallen ist, wie schwer es sich seine Mannschaft gegen die Teams von unten macht. „Wir haben schon einige Punkte gegen Teams aus der unteren Tabellenregion liegen gelassen. In den Spielen, wo wir das Spiel machen müssen, haben wir noch Probleme. Teams, die eher tief stehen gegen uns haben uns da das Leben häufiger schwer gemacht. Für unsere Spielanlage und die Qualitäten unserer schnellen Spieler kommen wir lieber über den Konterfußball. Wenn der Gegner mitspielt und sich für uns Räume zum Umschalten ergeben, sind wir effektiver“.

Generell sei die Tabelle im Mittelfeld sehr eng. Mit zwei Siegen, aber auch zwei Niederlagen könne man „schnell nach oben springen, aber auch unten reinrutschen.“

Schwere Verletzung trübt die Stimmung

Ein Wermutstropfen für die Heisinger ist der verletzungsbedingte Ausfall von Spieler Steve Feind. Er erlitt einen Achillessehnenriss und wird dem Verein lange nicht zur Verfügung stehen. Eine echte Hiobsbotschaft für den Verein. Trotzdem könne man noch nicht sicher sagen, ob man im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werde.

„Zu diesem Zeitpunkt ist es schwer passende Spieler zu bekommen. Die Vereine können bis zu Einer Millionen Euro verlangen für ihre Spieler. Das macht die Sache alles andere als einfach“. Zudem sei es für Heisingen nicht leicht, Spieler von einem Wechsel zu überzeugen. „Wir haben hier zwar geografisch und vom Panorama her als Standort einiges zu bieten. Das alleine überzeugt aber nicht jeden Spieler davon, den Schritt hierher zu machen“, scherzt Ingenhag.

Trotz allem hat sich am Ziel der Heisinger, am Ende im gesicherten Mittelfeld zu stehen, nichts geändert. Mittelfristig wolle man dann in die obere Tabellenregion vordringen“.