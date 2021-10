BL NR 8: Möllen präsentiert langjährigen Oberligaspieler

Glückauf Möllen kann einen Transfercoup vermelden. Michael Ohnesorge wird ab der Rückrunde das Trikot des Bezirksligisten tragen und soll beim Klassenerhalt helfen.

Der SV Glückauf Möllen hat für die Rückrunde geballte Erfahrung verpflichtet: Michael Ohnesorge kommt zum Bezirksligisten. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 38-jährige Defensivspieler hatte vor zwei Jahren seine Laufbahn als Leistungssportler beendet und zuletzt in der Altherrenmannschaft von Sterkrade-Nord gespielt.

Nun habe, wie der Verein schreibt, ein zufälliges Treffen mit Hans Gutjahr, dem Vorsitzenden von Glückauf Möllen, ein Comeback in der Bezirksliga ermöglicht. „Ich denke, wir haben mit Michael eine optimale Verstärkung für unser Team gewonnen. Mit seiner Routine und Erfahrung wird er der Mannschaft beim Kampf um den Klassenerhalt sicherlich weiter helfen“, sagt Möllen-Vorsitzender Gutjahr.

Niederrheinpokalfinale mit Hiesfeld

In seiner Laufbahn spielte Ohnesorge unter anderem für die Sportfreunde Hamborn, Duisburg 08, Wattenscheid 09, den SV Elversberg in der Regionalliga und den schottischen Profiklub Clyde FC. Zuletzt spielte er beim TV Jahn Hiesfeld, wo er 2014 im Finale des Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg auf dem Feld stand. Ohnesorge: „Ich bin ein Freund von neuen Herausforderungen und freue mich darauf, mich hier in Möllen einbringen zu können. Ich will der Mannschaft Stabilität geben und mit meiner Erfahrung dazu beitragen, dass der Klassenerhalt geschafft wird.“

Ohnesorge ist allerdings erst zur Rückrunde spielberechtigt. Dennoch zeigt sich auch Trainer Christian Schwarz überglücklich über den Neuen: „Genau so einen Spielertyp wie Michael brauchen wir dringend. Er wird mit seinem großen Erfahrungsschatz unserer Mannschaft mit Sicherheit sehr gut tun und ich erhoffe mir durch sein Dazukommen einen neuen Motivationsschub für das Team.“