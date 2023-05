Duisburg: GSG sticht Oberligisten im Rennen um 17-Tore-Mann aus

Den Klassenerhalt hat der GSG Duisburg bereits eingetütet. Nun konnte der Bezirksligist auch einen kleinen Transfercoup verbuchen.

Die GSG Duisburg vermeldet einen echten Transfercoup: "Mit Cristian Isioma Kelubia, genannt 'Willy' wechselt wohl einer der begehrtesten Amateurspieler am Niederrhein von Glückauf Möllen zur GSG Duisburg", mit diesen Worten präsentiert der Duisburger Bezirksligist seinen Neuzugang.

Die Quote des 21-Jährigen kann sich aber wahrlich sehen lassen: Für Glückauf Möllen erzielte Isioma Kelubia in 22 Einsätzen satte 17 Treffer und konnte sechs weitere Tore vorbereiten. Kein Wunder, dass auch die GSG-Lokalrivalen aus Duisburg wie die Oberligisten VfB Homberg und Sportfreunde Hamborn 07 an dem Stürmer interessiert waren.

"Quasi alle Landes- und Oberligamannschaften am Niederrhein waren mit dem pfeilschnellen Stürmer in Kontakt. Finanziell können wir mit Vereinen aus diesen Ligen natürlich nicht konkurrieren. Aber wir gehen bei der GSG andere Wege. Mit Hilfe unseres neuen Premium-Partner der Eventgastronomie 'Coupé 1900' mit Inhaber Bekim Ceka, sowie seinem Geschäftsführer und Großenbaumer Urgestein Werner Pusch, konntn wir den hochbegabten Stürmer davon überzeugen, dass wir nicht nur sportlich eine hervorragende Adresse im Duisburger Süden sind", erklärt Kai-Uwe Otto, der gemeinsam mit seinem Kumpel Didi Schacht, die sportlichen Geschicke bei der GSG führt.

Ex-Profi Schacht erläutert weiter: "Der Junge ist nicht nur unglaublich heiß auf Fußball, er möchte sich vor allen Dingen hier in Deutschland ein geregeltes Leben aufbauen. Da kann die GSG mit der Unterstützung der lokalen Wirtschaft und der Politik im Duisburger Süden, sowie der großen Hilfe um das Team von Bekim und Werner aus dem 'Coupé 1900', einfach ein einmaliges soziales Gesamtpaket bieten."

Otto ergänzt: "Es macht uns sehr stolz, hier in Großenbaum solch ein tolles Netzwerk bieten zu können, um auch in Zukunft weitere Spieler auf und neben dem Platz so gezielt unterstützen zu können."