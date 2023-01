Amateure: Das sind die Top-Torjäger aller Niederrhein-Staffeln

Die sieben Bezirksliga-Staffeln am Niederrhein starten ab dem 9. Februar in die Restrunde. Diese Spieler stehen nach der Hinrunde an der Spitze der Torjäger-Listen.

Die vergangenen 17. Spieltage der Bezirksliga Niederrhein hatten es in sich. Über alle Gruppen verteilt fielen an die 4200 Tore. Welcher Spieler hat die meisten Tore in seiner Staffel erzielt? RS hat die Bezirksliga-Staffeln für Sie durchkämmt. Gruppe 1: Den Anfang macht in Gruppe 1 Fatlum Ahmeti vom mit 12 Punkten Abstand an der Tabellenspitze stehenden VfL Jüchen-Garzweiler. Ahmeti konnte bis dato 18 Mal den Ball ins Netz bringen. Gruppe 2: Gruppe 2 wird von einem anderen Stürmer heimgesucht. Gnidjin Claude Carlos Penan vom Spitzenreiter ASV Mettmann erzielte in der Hinrunde durchschnittlich genau ein Tor pro Spiel und steht somit bei 17 Buden aus 17 Begegnungen. Gruppe 3: 18 Treffer konnte Nils Bonsels vom Tabellendritten TuRa Brüggen verzeichnen und sich somit an die Spitze der Torjägertabelle setzten. Gruppe 4: In der vierten Bezirksliga-Staffel überzeugt ein Mann: Moritz Paul. Der 19-jährige Angreifer vom ungeschlagenen SV Budberg konnte in der Hinrunde alle denkbaren Rahmen sprengen und markierte mit sage und schreibe 30 Treffern aus 17 Partien einen absoluten Topwert. Zum Vergleich: Der zweiterfolgreichste Torjäger seiner Gruppe, Ikechi Peter Okafor (SV Straelen II), steht nach 17 Spielen bei 17 Treffern. Gruppe 5: Raphael Steinmetz von Schwarz-Weiss Alstaden (4. Platz) führt die fünfte Gruppe mit unglaublichen 25 Toren an. Nach Moritz Paul (Gruppe 4) ist er damit der zweitbeste Knipser über alle sieben Staffeln der Bezirksliga am Niederrhein verteilt. Der frühere RWO-Stürmer genießt mit sieben Treffern Unterschied einen ebenfalls deutlichen Vorsprung vor Verfolger Marvin Ellmann (Mülheimer SV 07). Und all das, obwohl sein Klub „nur“ auf dem vierten Tabellenplatz steht. Gruppe 6: Mit 15 Treffern schießt sich Christian Isioma Kelubia (SV GA Möllen) zwar an die Spitze seiner Gruppen-Torjägertabelle, kann im Vergleich zu den Stürmern aller anderen Gruppen aber nicht jedes Spiel eine Bude markieren. Gruppe 7: Die zweitplatzierte DJK SF Katernberg stellt in der siebten Gruppe der Bezirksliga Niederrhein den Top-Torjäger und dritterfolgreichsten Angreifer der Liga. Mittelstürmer Kevin Zamkiewicz zwingt die gegnerischen Bezirksliga-Keeper in der ersten Saisonhälfte nach 17 Auftritten 20 Mal zum hinter sich greifen.

