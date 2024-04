Nationalstürmer Füllkrug steckt beim BVB in der Torkrise. Von seinem Trainer bekam der 31-Jährige nun Zuspruch. Die Dortmunder benötigen seine Tore dringend.

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic glaubt an ein schnelles Ende der Torflaute von Fußball-Nationalstürmer Niclas Füllkrug. „Wenn du Stürmer von Borussia Dortmund bist und neun Spiele lang nicht getroffen hast, dann ist das natürlich ein Thema in der Öffentlichkeit“, merkte Terzic am Freitag in Bezug auf den 31-Jährigen an. „Er weiß, dass wir auf seine Tore angewiesen sind.“, sagte Terzic. Füllkrugs bislang letzter Torerfolg für den BVB liegt bereits zwei Monate zurückliegt.

„Das eine sind die Tore, das andere ist, dass man sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Und wenn man sich in den Dienst der Mannschaft stellt, wird das auch mit dem Toreschießen bald wieder klappen“, befand Terzic indes auch. „Es wird nicht lange dauern, dass er diese Phase auch übersteht.“

Am Samstag bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) erhält Füllkrug im Angriff auch wieder Unterstürzung auf dem rechten Flügel von Donny Malen. Der Niederländer ist nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder fit.

Der BVB-Coach forderte von seinem Team, sich trotz des Viertelfinal-Rückspiels in der Champions League am Dienstag gegen Atlético Madrid voll auf die Partie in Gladbach zu konzentrieren. „Der klare Fokus liegt auf dem Spiel morgen“, sagte Terzic. „Wir sind uns sehr sicher, dass wir ein richtig gutes Spiel zeigen werden.“ Die Dortmunder stehen in der Bundesliga unter Druck und benötigen als Tabellenfünfter unbedingt einen Sieg, um im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation nicht distanziert zu werden.