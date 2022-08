Schalke-Trainer: "Wir müssen auch mal zubeißen"

Der FC Schalke 04 hat sich beim VfL Wolfsburg ein torloses Remis erkämpft. S04-Trainer Frank Kramer war mit der Darbietung zufrieden, sieht aber noch viel Luft nach oben.

Nach der Pleite zum Auftakt beim 1. FC Köln folgten für Schalke zwei Unentschieden: 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach und nun das 0:0 beim VfL Wolfsburg. Ergebnisse, mit dem der FC Schalke 04 leben kann.

Nun kommen mit Union Berlin, dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum Gegner, die Schalke durchaus schlagen kann und wohl auch muss, um am Ende der Saison über dem Strich zu stehen. Damit S04 schon bald Siege in der Bundesliga einfährt, muss noch einiges besser werden. Das betonte auch Schalke-Trainer Frank Kramer nach dem Schlusspfiff in Wolfsburg.

"Wir nehmen diesen Teilerfolg gerne mit. In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gezeigt, waren sehr stabil, haben sehr klar gespielt und unsere Möglichkeiten gesucht. Mit der Elfmetersituation hatten wir die Chance, in Führung zu gehen, die haben wir leider nicht genutzt. Dass in der zweiten Halbzeit ab der 60. Minute der Druck größer wird, weil wir zu viel verteidigen wollten und etwas passiv geworden sind, das kann dir bei einer guten Mannschaft wie Wolfsburg passieren. Wir konnten uns hintenraus wieder befreien und hatten noch eine Abschlussmöglichkeit", analysierte der Fußballlehrer.

Niko Kovac, Trainer des VfL Wolfsburg: "Keine Tore, kein Sieg – so ist es leider im Fußball. Wir hatten genügend gute Chancen, müssen aber mit dem Punkt leben, auch wenn wir meiner Meinung nach eher drei verdient hätten."

Weiter meinte der 50-Jährige: "Insgesamt haben wir eine kompakte und leidenschaftliche Leistung auf den Platz gebracht. Wir wissen, woran wir noch zu arbeiten haben und wir wissen auch, dass das, was wir an Aufwand betreiben, die Basis ist. Im richtigen Moment müssen wir dann auch mal zubeißen."