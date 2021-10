Am Sonntag steigt das Derby in der U19-Bundesliga West. Und die Fans sind heiß. Allerdings sind nur 600 Zuschauer zugelassen.

Am Sonntag (11.00 Uhr) steigt im BVB-Nachwuchszentrum das U19-Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Es ist ein besonderes Derby, nicht nur wegen der ewigen Rivalität der beiden Pott-Kontrahenten. Sondern auch, weil es das Derby mit den am höchsten spielenden Mannschaften der beiden Vereine in dieser Saison ist.

Das elektrisiert auch die Fans beider Klubs. Zudem spielt der Spielplan den Anhängern beider Mannschaften in die Karten. Die Profis des BVB müssen bereits am Samstagnachmittag in der Bundesliga bei Arminia Bielefeld antreten, der S04 spielt am Samstagabend in der 2. Liga gegen Dynamo Dresden. Viel Zeit also für die Fans beider Vereine, am Sonntagmorgen bei erwartetem Sonnenschein ihren Mannschaften die Daumen zu drücken.

Zumal es das einzige Derby in dieser Saison in der A-Junioren-Bundesliga West sein wird. Wegen des besonderen Modus in dieser Saison mit nur einer Hinrunde wird es kein Rückspiel in Gelsenkirchen geben. Zwar kommt es am 20. November im Finale des neu geschaffenen NRW-Liga-Pokals im Parkstadion in Gelsenkirchen auch zu einem Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Nachwuchsmannschaften der letzten Jahre, aber eben nicht in der Meisterschaft.

Die Folge: Es wird voll im BVB-Fußballpark Hohenbuschei im Stadtteil Brackel. Parkgelegenheiten und Sitzplätze im Nachwuchsstadion an der Adi-Preißler-Allee 9 könnten knapp werden. Der BVB bittet deshalb um eine frühzeitige Anreise. Es gilt die 3G-Regel. Sie wird im Eingangsbereich kontrolliert. Es ist zu erwarten, dass die ca. 500 zur Verfügung stehenden Sitzplätze im Stadion vollkommen belegt sein werden. Es herrscht laut Nachwuchsabteilung des BVB eine hohe Nachfrage. Insgesamt sind für das Spitzenspiel des Tabellenzweiten gegen den Ligaprimus aus Gelsenkirchen nach RS-Informationen 600 Zuschauer zugelassen. Und die dürften am Sonntag auch kommen, schließlich zog das Derby in der Vergangenheit auch schon oft mehr als 1.000 Zuschauer an.