Rot-Weiss Essen wird am Montagabend Richtung Türkei abheben. Mit dabei werden nicht nur zwei Zugänge, sondern auch zwei U19-Spieler sein.

Klaus Gjasula und Dominik Martinovic sind schon in Essen. Beide absolvierten am Montag den obligatorischen Medizincheck und wurden dann am Mittag (Martinovic) und am Nachmittag (Gjasula) offiziell als Profis von Rot-Weiss Essen vorgestellt.

Wie RevierSport erfuhr, haben sowohl Gjasula als auch Martinovic Verträge bis zum 30. Juni 2025 unterschreiben - mit der Option: Bei einem RWE-Klassenerhalt verlängern sich beide Arbeitspapiere automatisch bis zum 30. Juni 2026.

Die frischen Winter-Zugänge der Essener werden dann natürlich auch am Montagabend (6. Januar) im RWE-Flieger von Düsseldorf Richtung Antalya sitzen. Mit dabei werden auch Dion Berisha (Vertrag bis zum 30. Juni 2027) und Robbie D'Haese (Vertrag bis zum 30. Juni 2025) sein.

Mit dem Unterschied: Während Gjasula und Martinovic als Hoffnungsträger für den Klassenerhalt gelten, setzen die RWE-Verantwortlichen in Berisha und D'Haese keine Hoffnung. Dem Duo wurde mitgeteilt, dass sie sich neue Vereine suchen können. Aktueller Stand: es gibt weder für Berisha noch D'Haese Interessenten.

Interessant: Moussa Doumbouya hat bei Trainer Uwe Koschinat einen guten Eindruck hinterlassen und soll sich weiter zeigen dürfen. Er ist aktuell kein Kandidat für eine vorzeitige Vertragsauflösung. Klar: Das könnte sich schnell ändern, wenn der Drittligist aus Essen doch noch seinen "Schrank"-Stürmer finden sollte. Dann wäre wohl auch Doumbouya überflüssig - wie schon unter Ex-Coach Christoph Dabrowski.

Zeigen, das dürfen sich im rot-weissen Türkei-Trainingslager auch Torwart Romero Gerres und Innenverteidiger Nicolai Schulte-Kellinghaus. Beide U19-Spieler werden nach RS-Informationen am Montagabend den Flieger von Düsseldorf Richtung Antalya besteigen.

Im RWE-Trainingslager im türkischen Lara wird derweil Mittelfeldspieler Torben Müsel fehlen. Er wird das Camp aufgrund von Rückenproblemen verpassen.

Mit dabei werden auch die RWE-Führungskräfte wie Aufsichtsrat Lothar Oelert, die Vorstände Marc-Nicolai Pfeifer und Alexander Rang, der aber einige Tage später dazustoßen wird, sowie natürlich die Sportdirektor Christian Flüthmann und Kaderplaner Marcus Steegmann sein.

Rot-Weiss Essen verweilt bis zum 12. Januar in der Türkei. Am 19. Januar (Sonntag, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) geht es dann wieder um Drittliga-Punkte. Gegner auf dem Tivoli: Alemannia Aachen.