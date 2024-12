Die neuen Drittliga-Marktwerte dürften im Lager der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund für Jubel gesorgt haben. Speziell Julian Hettwer ist gut weggekommen.

Elf Tore, sechs Vorlagen, 18 Spiele: Die Bilanz von Julian Hettwer bei Borussia Dortmund II ist bis dato herausragend. Klar, dass das auch in den Marktwert-Updates von "transfermarkt.de" zu sehen ist.

Hettwer hat seinen Marktwert von 800.000 Euro auf 1,3 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 500.000 Euro. Damit hat der Dortmunder seinen Marktwert fast verdoppelt.

Einer, dem das gelungen ist, ist Jarzinho Malanga vom VfB Stuttgart II. Von 700.000 Euro ging es rauf auf 1,4 Millionen Euro - mal eben ein Plus von 100 Prozent.

Malanga kommt in der 3. Liga allerdings "nur" auf zwei Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen. Das liegt vor allem daran, dass er immer wieder bei den Profis des VfB Stuttgart Berücksichtigung findet. Er kam schon in der Bundesliga und in der Champions League zum Einsatz.

Hettwer kann das noch nicht von sich behaupten. An die BVB-Profis hat der ehemalige Duisburger noch keinen Anschluss gefunden. "Ich habe es gerne, wenn wir vier plus eins in die Saison gehen. Also mit vier richtigen Flügelspielern plus einem jungen Spieler und diesen Spot haben wir in dieser Saison für Cole (Campbell, d. Red.) vorgesehen, weil wir ihn fördern und fordern wollen", hatte BVB-Trainer Nuri Sahin zuletzt gesagt.

Es gibt bei Hettwer bereits Gerüchte um eine Winterleihe zum 1. FC Köln oder zum 1. FC Heidenheim. Dem halten die Ruhr Nachrichten entgegen, dass sich Hettwer und der BVB zumindest bis zum Saisonende auf eine gemeinsame Zusammenarbeit verständigt hätten.

Neben Hettwer ist auch dessen Teamkollege Ayman Azhil mit einem Plus von 600.000 Euro auf 700.000 Euro einer der Gewinner des Updates.

Ligakonkurrent Rot-Weiss Essen hat dagegen vor allem Verluste zu verzeichnen. Nur vier Spieler sind aufgewertet worden, für 15 ging es dagegen abwärts. Ahmet Arslan und Leonardo Vonic etwa, die je ein Achtel ihrer Marktwerte eingebüßt haben.

Nach zuvor 400.000 Euro stehen da jetzt noch 350.000 Euro zu Buche. Auch Julian Eitschberger stand vor dem Update bei 400.000 Euro. Für die Leihgabe von Hertha BSC ging es allerdings auf 450.000 Euro hoch - der Lohn für solide Leistungen im RWE-Trikot.