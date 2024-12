Dynamo Dresden ist einen Abwehrspieler mit sofortiger Wirkung losgeworden. Ein Außenverteidiger geht nach Asien.

Kyu-hyun Park wird ab dem 1. Januar 2025 für den südkoreanischen Erstligisten Daejeon Hana Citizen FC auflaufen. Damit endet das Kapitel Dynamo Dresden nach zweieinhalb Jahren.

"In gemeinsamen Gesprächen haben wir die Situation für beide Seiten offen analysiert und sind zum Entschluss gekommen, dass aufgrund der großen Konkurrenzsituation auf seiner Position eine neue Aufgabe für ihn der sinnvollste Schritt sein kann. In seiner Heimat kann er sich nun erneut beweisen. Wir sind froh, dass er nach der langen Verletzungspause wieder schmerzfrei ist und an sein Leistungsniveau anknüpfen kann. Im Namen der Sportgemeinschaft möchte ich mich für sein stets professionelles und herzliches Auftreten auf und neben dem Platz bedanken und wünsche Parki für die Zukunft alles erdenklich Gute", sagte Thomas Brendel, Geschäftsführer Sport der SGD.

Im Sommer hätte Park bereits nach Belgien gehen sollen. Laut der "Bild" scheiterte ein Wechsel zu einem nicht genannten Zweitligisten aber am Medizincheck - Park sei durchgefallen.

Wenn Dynamo Dresden am Samstag, 11. Januar 2025, um 15 Uhr Ortszeit im türkischen Lara gegen Rot-Weiss Essen testet, wird Park also schon längst in Südkorea weilen.

Sein neuer Verein Daejeon musste in der vergangenen Saison durch die Abstiegsrunde. Die beendete der Klub aber auf Rang zwei, weshalb er auch in der kommenden Saison erstklassig spielen wird.

Park galt in seiner Heimat immer als großes Talent und wagte im Sommer 2019 von Ulsan Hyundai aus den Sprung nach Deutschland. Er ging in die U19 von Werder Bremen. Später wechselte er von den Werderanern nach Dresden.

In zweieinhalb Jahren an der Elbe stehen 38 Spiele zu Buche. In der laufenden Drittligasaison waren seine Dienste aber nicht mehr gefragt. Der Außenverteidiger wurde bereits jetzt bis zum Jahresende vom Trainingsbetrieb befreit. Er wird also nie wieder das Trikot oder gar ein Leibchen von Dynamo Dresden tragen.