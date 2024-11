Wie so einige Drittligisten wird auch Alemannia Aachen zu Beginn des Jahres 2025 und vor dem Drittliga-Auftakt im neuen Jahr ein Trainingslager im warmen Süden beziehen.

Am Samstag (9. November, 14 Uhr) geht es für Alemannia Aachen ins weit entfernte Baden-Württemberg zum SV Sandhausen. Eine knifflige Aufgabe beim Aufstiegsanwärter.

Heiner Backhaus, Trainer des Aufsteigers aus Aachen, sagte vor dem Spiel: "Sie haben eine sehr erfahrene Mannschaft, auf individueller Ebene top besetzt mit Spielern, die in der ersten und zweiten Liga gespielt haben. Uns erwartet ein starker Gegner mit einer brutalen Effizienz. In dieser Liga gewinnst du aber auch mit Schönheit überhaupt nichts."

Sandhausen rangiert nach 13 Spielen mit 23 Punkten auf Platz drei, Aachen ist mit 18 Zählern Neunter. Backhaus: "Die Tabelle lügt zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht mehr. Ich fühle, dass wir dort, wo wir stehen, hingehören und für uns auch sehr gut dastehen."

Sandhausen, 1860 München, Osnabrück, Stuttgart II, Saarbrücken und Wehen Wiesbaden - dann ist auch für Aachen Winterpause. Zwischen dem 17. und 19. Januar 2025 - Spiel ist noch nicht genau terminiert - geht es dann gegen Rot-Weiss Essen weiter. Die Vorbereitung auf diesen Westschlager findet für die Alemannia im Ausland statt.

Vom 2. bis zum 11. Januar 2025 wird der Alemannia-Tross im dritten Jahr in Folge ein gut einwöchiges Winter-Trainingslager im türkischen Belek beziehen. Herzlicher und großzügiger Gastgeber ist auch im kommenden Jahr das 5-Sterne-Hotel "Sirene Belek".

"Wie schon 2023 und 2024 werden wir im 5-Sterne-Hotel „Sirene Belek“ unterkommen. Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Ramazan Coskun und Yasin Akkanat bedanken, die uns dieses Trainingslager mit seinen perfekten Rahmenbedingungen damit bereits im dritten Jahr in Folge ermöglichen. Auch dieses Mal haben wir es uns nicht nehmen lassen, eine Fanreise nach Belek anzubieten, sodass erneut die Möglichkeit besteht, ganz nah an der Mannschaft zu sein und diese während des Trainingslagers zu begleiten", erklärt Alemannia-Geschäftsführer Sascha Eller.