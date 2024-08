Rot-Weiss Essen gab in dieser Woche die Verpflichtung von Kelsey Meisel bekannt. Dieser setzte sich gegen diese drei Spieler durch, die ebenfalls auf der RWE-Liste standen.

In unserem letzten Talk am Montag (26. August) "vonne Hafenstraße" hatte unser Experte Christian Brausch erzählt, dass Rot-Weiss Essen für die offensive Außenbahnposition vier Kandidaten im Visier hat.

Letztendlich wurde am Donnerstag (29. August) Kelsey Meisel von der U23 des FC Schalke 04 als 12. RWE-Zugang der Saison 2024/2025 vorgestellt.

Bis zu diesem Transfer, den RS exklusiv veröffentlichte, war uns nur der Name von Joseph Boyamba (SV Elversberg) bekannt. Am Donnerstag kam dann Meisel hinzu. Mittlerweile konnte unsere Redaktion auch die zwei weiteren Kandidaten, mit denen sich RWE intensiv auseinander setzte, ermitteln.

Nach unseren Informationen war Monju Momuluh (Hannover 96) der absolute Wunschkandidat. Hinter diesem war RWE schon im vergangenen Winter her - RevierSport berichtete.

Der 22-Jährige entschied sich jedoch für ein Leihgeschäft mit Arminia Bielefeld. Zwölf Spiele, ein Tor, drei Vorlagen (eine davon beim 1:1-Remis gegen RWE, Anm. d. Red.), so lautete Momuluhs Arminia-Bilanz. Im Sommer kehrte der pfeilschnelle Außen nach Hannover, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besitzt, zurück. Er wartet in dieser Saison noch auf seine Zweitliga-Premiere. Doch in die 3. Liga wollte er nicht noch einmal verliehen werden.

Und dann wäre da noch Abdenego Nankishi. Der 22-Jährige steht, ebenfalls bis 2026, bei Werder Bremen unter Vertrag. In der letzten Halbserie lief er für den TSV 1860 München - elf Spiele, ein Tor, keine Vorlage - auf. Zu einem Leihgeschäft mit RWE kam es nicht.

Letztendlich erhielt Kelsey Meisel einen Vertrag an der Hafenstraße, was Coach Christoph Dabrowski auch glücklich machte: "Kelsey ist ein sehr, sehr spannender Spieler, den wir schon länger im Blick haben. Dynamik, Tempo, Tiefe, Zug zum Tor - er bringt alles mit, was einen sogenannten Flügelflitzer ausmacht. Er ist voll im Saft und natürlich auch für das erste Spiel eine Option. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Spieler für uns gewinnen konnten."

Die RWE-Transfers in der Übersicht

Zugänge: Tom Moustier (Hannover II), Gianluca Swajkowski (eigene U19), Ramien Safi (SV Rödinghausen), Jimmy Kaparos (Schalke U23), Robbie D‘Haese (KV Oostende), Tobias Kraulich (Dynamo Dresden), Dion Berisha (Bayern München II), Michael Schultz (Viktoria Köln), Ahmet Arslan (1. FC Magdeburg), Manuel Wintzheimer (ausgeliehen vom 1. FC Nürnberg), Julian Eitschberger (Hertha BSC, ausgeliehen), Kelsey Meisel (FC Schalke 04 II)

Abgänge: Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Fabian Rüth (Chemie Leipzig), Ron Berlinski (Kickers Offenbach), Cedric Harenbrock (Hansa Rostock), Isaiah Young (Arminia Bielefeld), Sandro Plechaty, Bjrön Rother, Berkant Gedikli (alle Ziel unbekannt), Sascha Voelcke (Waldhof Mannheim), Felix Götze (SC Paderborn), Vinko Sapina (Dynamo Dresden), Ben Heuser (VfL Bochum II)