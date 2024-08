Viktoria Köln ist gut in die laufende Drittligasaison gestartet. Und am Dienstagmorgen gab es gleich die nächste frohe Kunde.

Florian Engelhardt wird auch in Zukunft das Trikot von Viktoria Köln tragen. Wie Klub und Spieler mitteilten, hat das 21-jährige Eigengewächs seinen Vertrag verlängert. Wie lange das neue Arbeitspapier läuft, verrieten die Kölner nicht.

"Flos Entwicklung in den letzten zwei Jahren steht sinnbildlich für unseren Weg bei der Viktoria. Er hat es aus unserer U19 kommend über kontinuierliche Arbeit zum wichtigen Bestandteil unserer ersten Mannschaft geschafft und Schritt für Schritt mit seinen Qualitäten überzeugt. Diesen eingeschlagenen Weg wollen wir nun gemeinsam fortsetzen und Flo in unserem Umfeld weiter zu fördern", sagte ein glücklicher Stepahn Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria.

Engelhardt kam im Sommer 2021 in das NLZ von Viktoria Köln, wurde in der Rückrunde 2022/23 zu Rot-Weiß Koblenz nach Rheinland-Pfalz verliehen. In der vergangenen Spielzeit entwickelte sich der zentrale Mittelfeldspieler zu einer festen Größe, stand in den letzten zwölf Saisonspielen 2023/24 allesamt auf dem Feld. In den ersten drei Auftritten der laufenden Spielzeit stand Engelhardt jeweils in der Startelf und bestritt zwei der drei Spiele über die volle Distanz.

"Es macht mich sehr stolz weiter ein Teil von Viktoria Köln bleiben zu dürfen", sagte Engelhardt. „Ich habe hier meine ersten Schritte als Profi gemacht, letztes Jahr mein Debüt gefeiert. Ich freue mich, jetzt den Weg weiterzugehen. Ich hatte sicherlich nicht den einfachsten Weg, aber habe immer daran geglaubt. Der Chefcoach und Marian Wilhelm als mein alter U19-Trainer, aber auch mein privates Umfeld haben mich in der Zeit immer unterstützt und mir auch in schweren Zeiten vertraut. Dafür bin ich sehr dankbar."

Sollte nichts dazwischenkommen, dann dürfte sich der 21-Jährige schon am Freitagabend noch eine Runde Extra-Applaus von den eigenen Fans abholen. Dann trifft Viktoria Köln nämlich um 19 Uhr im Heimspiel auf den FC Hansa Rostock.