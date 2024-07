Verstärkung für Drittliga-Aufsteiger Hannover 96 II: Der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nord kommt.

Von den Torschützenkönigen der fünf Regionalliga-Staffeln spielen drei inzwischen in höheren Ligen. Im Westen stieg Anton Heinz mit Alemannia Aachen auf. Im Südwesten wechselte Phil Harres vom FC Homburg zu Holstein Kiel.

Und im Norden zieht nun Tom Sanne nach: Der 20-Jährige verlässt die U23 des Hamburger SV und spielt künftig für die U23 von Hannover 96, die in die 3. Liga aufgestiegen ist.

Der Stürmer traf vergangene Saison 24-mal in 32 Einsätzen. Damit verdiente sich der Youngster auch zwei Kurzeinsätze im Zweitliga-Team des HSV - wo er ebenfalls einen Treffer erzielte.

Die bessere Perspektive sieht Sanne aber offenbar in Hannover. Die Niedersachsen haben den Angreifer ausgeliehen, besitzen zudem eine Kaufoption für den früheren Junioren-Nationalspieler.

"Mit Tom Sanne haben wir einen hochveranlagten Stürmer für unsere U23 gewonnen. Für ihn ist es der richtige Zeitpunkt, in der 3. Liga seinen nächsten Schritt zu machen. Das Offensivspiel unserer U23 wird er definitiv bereichern", erklärt der Hannoveraner Sportdirektor Tom Sanne.

Der gebürtige Hamburger war in der U17 vom FC St. Pauli zum Stadtnachbarn gewechselt. In seinem zweiten Regionalliga-Jahr startete er richtig durch. Beim Aufsteiger Hannover ist er der achte externe Neuzugang für die Drittliga-Saison. Keiner von ihnen ist älter als 22 Jahre. Wie sich die Niedersachsen in der Liga zurechtfinden, zeigt sich ab dem kommenden Samstag. Dann steht das Auftaktspiel bei Erzgebirge Aue an. Eine Woche später kommt Rot-Weiss Essen in die Landeshauptstadt.

Noch einmal zurück zu den Regionalliga-Torschützenkönigen: Zumindest ein weiterer wird die vierte Liga wohl noch verlassen. Bayerns bester Stürmer Julian Kania (1. FC Nürnberg II) soll kurz vor einem Wechsel stehen. Hansa Rostock gilt als Favorit auf eine Verpflichtung. Zudem steht im Nordosten Elias Löder weiterhin bei Carl Zeiss Jena unter Vertrag.