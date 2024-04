Preußen Münster: Beim Aufstieg gibt es viele Auflagen für Heimspiele in Münster

Der SC Preußen Münster träumt vom Durchmarsch. Sollte der gelingen, würde bis zum Start der neuen Saison sehr viel Arbeit auf die Verantwortlichen warten.

Noch ist er möglich, der Durchmarsch vom SC Preußen Münster von der Regionalliga West in die 2. Fußball-Bundesliga. Auch nach den zwei Niederlagen gegen die Top-Teams von Jahn Regensburg und dem SSV Ulm 1846 liegt Münster nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf dem vierten Platz.

Daher ist noch alles möglich, am Sonntag (16.30 Uhr) ist ein Heimsieg vor ausverkauftem Haus gegen das Schlusslicht Freiburg II zu erwarten, dann warten noch vier Spiele, in denen es um alles geht.

Um alles geht es auch im administrativen Bereich. Denn der Verein hat sich natürlich auch um die Lizenz für die 2. Bundesliga beworben - und eine erste Rückmeldung von der DFL erhalten.

Denn klar ist: Münster benötigt eine Ausnahmeregelung, um seine Heimspiele im Preußen-Stadion austragen zu können. Viele Vorgaben, die ein Zweitligist erfüllen muss, werden hier aktuell nicht erfüllt. Trotzdem scheint es so, dass Münster seine Heimspiele auch an der Hammer Straße austragen dürfte, wenn beim Aufstieg alles so abgearbeitet wird wie vorgegeben.

Die zahlreichen Auflagen innerhalb der vorgegebenen Fristen zu erfüllen, wird uns finanziell, personell und organisatorisch alles abverlangen Markus Sass

„Ich freue mich, dass diese sehr intensive Vorarbeit bei den Entscheidungsträgern der DFL Anerkennung fand und wir mit unserem Gesamtkonzept wohl einen Weg aufzeigen können, um an der Hammer Straße Zweitligafußball zu ermöglichen“, sagt Dr. Markus Sass, Geschäftsführer für Stadion, Finanzen und Organisation in Münster.

Sein Zusatz: "Die zahlreichen Auflagen innerhalb der vorgegebenen Fristen zu erfüllen, wird uns finanziell, personell und organisatorisch alles abverlangen. Dass wir überhaupt eine Chance auf Zweitligafußball im jetzigen Zustand des Stadions haben, ist nur dem glücklichen Umstand geschuldet, dass das Stadionprojekt quasi in den Startlöchern steht.“

In den Bereichen Personal, Administration sowie insbesondere Stadion- und Medien-Infrastruktur muss ordentlich nachgebessert werden. Viel Zeit bleibt nicht, denn in der 2. Bundesliga wird schon am ersten August-Wochenende wieder gespielt.