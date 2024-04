Der SC Preußen Münster treibt die Personalplanungen für die kommende Saison voran. Nun hat ein Offensivmann seinen auslaufenden Vertrag verlängert.

Thorben Deters bleibt dem SC Preußen Münster erhalten. Wie der Klub am Donnerstag, 11. April, mitteilte, hat der offensive Mittelfeldspieler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. Wie lange der neue Kontrakt gültig ist, verrieten die Preußen nicht.

"Die Entwicklung und das Potenzial hier im Verein, das spürt und sieht jeder. Daran will ich weiter mitarbeiten", sagte Deters. "Wenn ich fit bin, spiele und der sportliche Erfolg dazukommt, ist es genau das, was ich mir wünsche. Das haben die Spiele vor meiner Verletzung mir nochmal gezeigt. Dann will ich auch nirgendwo anders sein, weil ich mich hier in Münster und im Verein total wohlfühle und es keinen Club gibt, wo ich glücklicher wäre. Das ist mein Antrieb für die Zukunft – auch in Phasen wie zuletzt mit der Verletzung."

Der 28-Jährige laborierte zuletzt an einem Muskelfaserriss. Sein letzter Einsatz liegt schon über einen Monat zurück. Beim 3:2-Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue durfte Deters knapp eine Stunde ran und steuerte eine Vorlage bei. In der laufenden Saison steht er bei 20 Pflichtspieleinsätzen, zwei Toren und drei Assists.

Auch Sportchef Peter Niemeyer begrüßte die Entscheidung. "Thorben verkörpert viele positive Eigenschaften, die sehr gut zu uns als Verein und auch in die Stadt Münster passen. Dazu hat er seine Qualität nicht nur in der Regionalliga, sondern – und das insbesondere in den letzten Wochen vor seiner Verletzung – genauso in der 3. Liga unter Beweis gestellt."

Und weiter: "Auch in den Phasen, in denen er nicht so viel gespielt hat, hat er sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt. Diese Kombination seiner Qualität und seiner Einstellung machen ihn wertvoll für jede Mannschaft. Daher freuen wir uns sehr, dass Thorben auch in Zukunft den Adler auf der Brust trägt."

Die Vertragslaufzeiten beim SC Preußen Münster im Überblick

Vertrag bis 30.06.2024: Dennis Grote, Marc Lorenz, Maximilian Schulze Niehues (wird seine Karriere beenden), Alexander Hahn, Shaibou Oubeyapwa, Dominik Steczyk, Yassine Bouchama, Benjamin Böckle (ausgeliehen von Fortuna Düsseldorf), Darius Ghindovean, Roman Schabbing, Johannes Schenk (ausgeliehen vom FC Bayern München)

Vertrag bis zum 30.06.2025: Sebastian Mrowca, Gerrit Wegkamp, Rico Preißinger, Dominik Schad, Thomas Kok, Malik Batmaz, Ogechika Heil, Luca Bazzoli, Joel Grodowski, Daniel Kyerewaa

Vertrag bis zum 30.06.2026: Simon Scherder

Vertragsdauer nicht bekannt: Niko Koulis, Jano ter Horst, Thorben Deters (mindestens 30.06.2025)