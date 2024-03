Rot-Weiss Essen: Fanbotschaft an Götze - bleibt RWE sein Nimmerland?

Geht es nach den RWE-Fans, dann ist die Sache klar. Felix Götze muss bei Rot-Weiss Essen bleiben. Das wurde nun auch durch ein Plakat sichtbar.

Wer sich ein bisschen bei Instagram auskennt und die Seite von Felix Götze verfolgt, der sieht, dass es nach seinen Postings fast immer zwei Hashtags gibt. #PeterPan #ImmeRWEiter sind die Klassiker zum Abschluss seiner Nachrichten.

Im Podcast "WasHeldenTun" gab der Leistungsträger von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen im Mai 2023 einen Einblick, warum er immer den Hashtag "PeterPan benutzt.

Zur Erklärung: Peter Pan ist die Hauptfigur einiger Kindergeschichten. Ihn zeichnet aus, dass er als einziges aller Kinder nie erwachsen wird - er bleibt immer ein Junge. Er lebt auf der fiktiven Insel Nimmerland.

In dem Podcast erklärt Götze: "Das ist ein kleiner Insider zwischen mir und meinem ganz großen Bruder Fabian und meinem besten Freund, mit dem ich in einer Wohnung lebe. Peter Pan steht ein bisschen für never grow up (werde nie erwachsen). Ich habe auch ein Tattoo an der Hand. Mein Bruder ist 31, aber er ist im Kopf noch sehr, sehr jung, er fühlt sich nicht wie 31. Das ist ein bisschen unser Motto."

Sprich: Die Götzes haben sich vorgenommen, das Kind im Manne zu bewahren. Warum wir das schreiben?

Offenbar haben auch mehrere RWE-Fans wahrgenommen, dass Götze, dessen Vertrag bei RWE am 30. Juni 2024 ausläuft, ein Fan von Peter Pan ist.

Daher haben sie - um den Abwehrchef der Essener zu zeigen, wie sehr sie sich eine Verlängerung des Vertrages des besten RWE-Feldspielers in der laufenden Saison wünschen - am Willi-Lippens-Platz, dem Trainingsplatz von RWE, ein Plakat aufgehängt.

Dort stand: Peter Pan Vertragsverlängerung?? RWE= Dein Nimmerland!

Klarer geht es nicht. RWE soll seine Heimat bleiben. Man weiß, Götze fühlt sich pudelwohl in Essen, nach den Leistungen in dieser Saison könnte für ihn aber dasselbe gelten wie für Offensivspieler Marvin Obuz, über den Essen Coach Christoph Dabrowski sagte: "Ich glaube, er hat in der kommenden Saison auch nichts mehr in der 3. Liga zu suchen."

20 Torbeteiligungen hat Obuz vorzuweisen, ohne Götze fehlt es der Defensive an echter Stabilität. Zwei Leistungsträger, von denen Obuz nach seiner Leihe zurück zum 1. FC Köln muss. Bleibt die Hoffnung der Fans, dass man Götze mit einem guten Angebot überzeugen kann, dass er in seinem Nimmerland in Essen bleibt.