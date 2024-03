3. Liga: Doppelter Durchmarsch? Das gab es noch nie

In der 3. Liga bahnt sich eine Sensation an. Mit Preußen Münster, dem SSV Ulm 1846 und Unterhaching sind drei Aufsteiger noch mehr oder weniger im Aufstiegsrennen dabei.

Das hat es in der 3. Liga noch nie gegeben. Acht Spieltage vor dem Ende der Saison haben noch drei Aufsteiger die Chance, den Durchmarsch zu schaffen.

Die SpVgg Unterhaching, Preußen Münster und der SSV Ulm 1846 haben noch die Möglichkeit, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Am heißesten im Rennen sind derzeit Ulm als Spitzenreiter und Preußen Münster (sechs Siege in Serie) auf Rang vier. Unterhaching hat nur Außenseiterchancen.

Unterhaching hat eine Partie weniger, wenn sie die gewinnen, hätten sie fünf Zähler Rückstand auf Platz drei.

Einen Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Liga gab es bisher viermal. Was es aber noch nie gab: einen Durchmarsch in einer Saison von gleich zwei Aufsteigern. Es wäre ein Wahnsinn, wenn das in der laufenden Runde gelingen würde. Schaut man sich an, wie Dynamo Dresden und Jahn Regensburg derzeit schwächeln, scheint es nicht unmöglich.

Münster, Ulm und Unterhaching. Sie würden Nachfolger dieser vier Vereine, die bisher den Durchmarsch feiern konnten. Den Anfang machte RB Leipzig in der Saison 2013/14. Mit einem 5:1 gegen den 1. FC Saarbrücken machte RB den Aufstieg am 37. und damit vorletzten Spieltag vor einer Rekordkulisse von 42.713 Zuschauern perfekt.

2015/16 waren es die Würzburger Kickers, die zwei Aufstiege in Serie feiern konnten. Mit dem Ziel Klassenerhalt gestartet, wuchsen die Kickers im Laufe der Saison über sich hinaus. Am Ende reichte es zur Relegation, wo sich die Mannschaft gegen den MSV Duisburg durchsetzen konnte. Im Hinspiel gab es ein 2:0, das 1:2 beim MSV reichte für den Aufstieg.

In der Saison 2016/17 gelang Jahn Regensburg der Durchmarsch. Hier war es ähnlich wie bei den Würzburger Kickers, speziell in der zweiten Saisonhälfte startete der Jahn durch. Am Ende wurde es Platz drei, in der Relegation setzte sich Regensburg gegen den TSV 1860 München durch. Einem 1:1 im Hinspiel folgte ein 2:0 bei den "Löwen".

Der letzte Durchmarsch gelang der SV Elversberg in der letzten Saison. Der Klub startete schon furios in die 3. Liga mit einem 5:1 bei Rot-Weiss Essen. Am Ende benötigte die Mannschaft von Trainer Horst Steffen nicht mal die Relegation. Denn Elversberg stieg als Erster mit 74 Punkten auf.

So schnitten die vier Teams, die den Durchmarsch schafften, im ersten Zweitliga-Jahr ab

SV Elversberg steht nach dem Aufstieg in der Saison 2023/24 nach 26 Partien auf Rang elf, sieben Zähler vor dem Relegationsrang.

Jahn Regensburg landete im ersten Jahr nach dem Aufstieg in der Saison 2017/18 auf einem starken fünften Platz

Die Würzburger Kickers stiegen direkt nach dem Aufstieg wieder ab

RB Leipzig landete im ersten Jahr nach dem Durchmarsch in der 2. Bundesliga auf dem fünften Platz