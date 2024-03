Drittligist Rot-Weiss Essen gastierte am 29. Spieltag zum insgesamt 20. Mal beim SC Verl. Schon wieder endete die Partie 1:1-Remis.

Rot-Weiss Essen war zum ersten Mal seit 2018 wieder zu Gast beim SC Verl in der Sportclub Arena. Damals trennten sich beide Klubs noch in der Regionalliga West 1:1-Remis, nun kam es eine Liga höher zum erneuten Aufeinandertreffen. Im letzten Jahr fand das Spiel aufgrund des Stadionumbaus in Paderborn statt.

Kurios: Erneut endete das NRW-Duell 1:1-Remis – zum fünften Mal von den letzten sechs Verl-Heimspielen gegen Essen. Es scheint das Standardergebnis zu sein. Das letzte Mal, dass es einen Sieger zwischen Verl und RWE in der Sportclub Arena gab, war 2015.

Die letzten Heimspiele von Verl gegen RWE: 3. Liga: SC Verl – RWE (10. März 2024, 1:1) 3. Liga: SC Verl – RWE (21. Januar 2023, 1:1, fand aufgrund des Umbaus in Paderborn statt) Regionalliga West: SC Verl – RWE (14. September 2018, 1:1) Regionalliga West: SC Verl – RWE (29. März 2018, 1:1) Regionalliga West: SC Verl – RWE (24. März 2017, 0:0) Regionalliga West: SC Verl – RWE (26. September 2015, 1:1) Regionalliga West: SC Verl – RWE (11. April 2015, 1:0) Regionalliga West: SC Verl – RWE (05. Oktober 2013, 0:1)

Am kommenden Sonntag geht es für die Rot-Weissen an der Hafenstraße mit einem Heimspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund (17. März, 13.30 Uhr) weiter. In der Hinrunde war das BVB-Spiel ein Wendepunkt und der Startschuss zur Essener Siegesserie.

Gegen Dortmund, Saarbrücken, den MSV Duisburg, Arminia Bielefeld und Waldhof Mannheim wurden fünf Dreier in Serie gefeiert. Dadurch kletterte die Dabrowski-Elf aus dem Tabellenmittelfeld auf den dritten Tabellenplatz. Um nochmal richtig oben anzugreifen und ein Wörtchen um die ersten Plätze mitzureden, muss wieder eine Siegesserie her.

Das weiß auch Essens Keeper Jakob Golz: "In der Hinrunde hatten wir gegen Unterhaching und Verl die zwei Spiele, die richtig weh taten. Danach folgten die Siege. Es wäre natürlich super, wenn wir wieder diese Serie starten. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben noch neun Spiele. Wenn wir oben dranbleiben wollen, dann müssen wir schon eine kleine Serie starten. Das fängt beim nächsten Spiel gegen Dortmund II an."