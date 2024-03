Der 29. Spieltag brachte wieder einige glückliche, aber auch enttäuschte Gesichter. In Lübeck ist keine Besserung in Sicht. Saarbrücken darf weiter von Liga zwei träumen.

Einmal mehr erlebte der VfB Lübeck einen Tag zum Vergessen. Im Kellerduell beim SC Freiburg kassierte der Aufsteiger eine 0:43-Pleite - es war das achte sieglose Spiel in Serie.

Jannik Löhden, Abwerhspieler des VfB Lübeck, meinte gegenüber "Magenta Sport": "Unfassbar viel Frust. Was soll ich sagen? Wir sind tief enttäuscht. Aber muss man auch ehrlich sagen: So wie wir heute aufgetreten sind reicht es nicht. Man kann sein Herz auf dem Platz lassen, aber man muss einfach sagen: Das war in vielen Dingen, viel zu wenig."

Bessere Stimmung herrschte - verständlicherweise bei ihm: Maximilian Breunig, Freiburgs Dreifach-Torschützen: "Es tut einfach gut auch zu sehen, dass wir auch mal was Zählbares dann mitnehmen die letzten Spiele. Es gilt darauf aufzubauen und Woche für Woche weiter Gas zu geben."

Gut gelaunt war auch Rüdiger Ziehl. Seine Mannschaft, der 1. FC Saarbrücken, besiegte den FC Erzgebirge Aue und darf weiter von der 2. Bundesliga träumen.

Trainer Ziehl bilanzierte: "Wir haben wirklich souverän gespielt, richtig gut gespielt. Das war auch das, was ich im Vorfeld der Mannschaft gesagt: Alles vergessen was vorher war, alles vergessen was noch kommt. Und einfach ein anderes Gesicht zu zeigen, einfach das zu zeigen, was die Mannschaft im Stande ist zu leisten."

Derweil legte Pavel Dotchev, Trainer der unterlegenen Auer, den Finger in die Wunder: "So wie wir die 1. Halbzeit gespielt haben, da haben wir wie ein Absteiger gespielt. Und wir brauchen noch Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern. Also von daher: Ich gucke eher nach unten als nach oben zu träumen und mich selber zu belügen."





Zudem besiegte Dynamo Dresden den TSV 1860 München bereits am Freitag mit 2:1, Borussia Dortmund II unterlag Arminia Bielefeld mit 0:2 und die Duelle Viktoria Köln gegen Waldhof Mannheim (2:2) sowie SSV Jahn Regensburg gegen FC Ingolstadt (1:1) endeten jeweils Unentschieden. Preußen Münster bezwang den Halleschen FC mit 1:0.

Am Sonntag stehen noch die Spiele Unterhaching gegen MSV Duisburg, SC Verl gegen Rot-Weiss Essen und SSV Ulm 1846 gegen SV Sandhausen auf dem Drittliga-Programm des 29. Spieltags.