Der MSV Duisburg ist gut in Form und will diese auch am Sonntag unter Beweis stellen. Dann geht es ab 13.30 Uhr bei der SpVgg Unterhaching um Drittliga-Punkte.

Am Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) werden im Sportpark zu Unterhaching zwei selbstbewusste Mannschaften aufeinander treffen. Die heimische Spielvereinigung hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und schielt mit 43 Punkten in Richtung Aufstiegsränge. Gegner MSV Duisburg kommt mit drei Siegen aus den letzten fünf Begegnungen per Flugzeug nach München und ist auf den nächsten Dreier aus. Die Bayern kämpfen um den Aufstieg, die Ruhrpottler um den Klassenerhalt, da ist Spannung vorprogrammiert. MSV-Trainer Boris Schommers sprach auf der Spieltags-Pressenkonferenz über... ... die lange Ausfallliste: Uns werden insgesamt acht Spieler fehlen. Zu den Langzeitverletzten und dem gesperrten Joshua Bitter haben sich nun auch Rolf Feltscher mit einer Wadenverletzung und Hamza Anhari mit einer Knieverletztung, bei der ein operativer Eingriff vonnöten sein wird, hinzugesellt." ... das Motto - 'never change a winning team': "Unterhaching ist eine andere Mannschaft als der BVB II. Wir müssen auch schauen, was der Gegner vorhat und uns auch ein bisschen daran orientieren. Mal schauen, wer anfangen wird." Haching erwarte ich mit sehr viel Selbstvertrauen, sie werden wieder versuchen zu gewinnen und wollen nach dem Sieg in Essen nachlegen. Der Gegner ist im Flow, aber das gilt auch für uns. Ich erwarte ein richtig gutes Drittligaspiel Boris Schommers ... die Leistungen von Marvin Senger und Ahmet Engin: "Mir hat am vergangenen Wochenende jeder Spieler gut gefallen. Aber Senger als auch Engin, die zuletzt weniger gespielt haben, haben sich sofort gut ins Team eingefunden und ein gutes Spiel gemacht." ... das fehlende dritte Tor beim 2:1-Sieg gegen Dortmunds U23-Mannschaft: "In diesem Spiel haben wir das Glück des Tüchtigen gehabt. Aber es gibt auch immer diese Spiele, in denen man ein Tor kassiert. Wir müssen das optimieren, sonst kann immer wieder etwas durchrutschen und am Ende steht man dann da, wo man nicht stehen will." ... Vorteil des Sonntagsspiels: "Das interessiert mich nicht! Wir müssen Leistung bringen, unseren eigenen Fahrplan haben. Den haben wir. Wenn wir gute Leistung bringen, dann wird das Ergebnis positiv sein. Wichtig ist, dass wir unser Schicksal selber bestimmen können und nicht auf andere schauen müssen." ... die Spielvereinigung: "Haching erwarte ich mit sehr viel Selbstvertrauen, sie werden wieder versuchen zu gewinnen und wollen nach dem Sieg in Essen nachlegen. Der Gegner ist im Flow, aber das gilt auch für uns. Ich erwarte ein richtig gutes Drittligaspiel. Wir wissen auch, dass es für Haching mit Blick auf die Tabelle eine schöne Motivation ist. Aber wir können mit der Situation und der Druck gut umgehen. Für wen es am Ende besser ausgehen wird, wird der Sonntag zeigen."

