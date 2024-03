Der MSV Duisburg reist am Wochenende zum Auswärtsspiel (Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr) nach Bayern, zur Spielvereinigung Unterhaching.

Drei der letzten vier Spiele hat der MSV Duisburg gewonnen und ist dran an den Nicht-Abstiegsplätzen. Vier Punkte sind es zehn Spieltage vor Schluss auf die Arminia aus Bielefeld, die den ersten Nicht-Abstiegsrang belegt.

Dass dieser am kommenden Wochenende weiter verkürzt werden soll, versteht sich von selbst. Jedoch ist der Gegner nicht der einfachste. Denn für Duisburg geht es zu RWE-Bezwinger Spielvereinigung Unterhaching. Anpfiff ist am Sonntag, 10. März, 13.30 Uhr (RevierSport-Liveticker).

Zu dieser Auswärtspartie wird der MSV per Flieger reisen. "Wir fliegen am Samstag von Düsseldorf nach München und kehren am Sonntag zurück. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeit besitzen. Das sind kleine Details, die mir wichtig sind. Es ist immer von Vorteil in dieser Form zu reisen als acht Stunden im Bus zu sitzen", sagt Boris Schommers.

Der MSV-Trainer weiß aber auch, was die Kritiker sofort denken werden: "Klar, wir sind auch zu 1860 München geflogen und haben deutlich verloren. Da hat man auf dem Platz wenig von gemerkt, dass wir keine großen Reisestrapazen hatten. Das wollen wir jetzt besser machen."

Der MSV wird von mindestens 400 Fans in den Sportpark Unterhaching begleitet. Die Anhänger der Zebras können sich auch nur Online und vor Ort mit Eintrittskarten eindecken.

Dabei werden sie gleich acht MSV-Profis nicht auf dem Platz sehen. Sebastian Mai, Joshua Bitter, Rolf Feltscher, Marvin Bakalorz, Chinedu Ekene, Caspar Jander, Hamza Anhari und Pascal Köpke fallen verletztungsbedingt aus. Bitter ist noch gesperrt.

Bei Anhari, der am Knie operiert werden muss und Jander (Knieverletzung), sieht es nicht gut aus. Beide werden in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen und dem MSV im Abstiegskampf behilflich sein.

Dass die Duisburger am Sonntag nachlegen können und die Mit-Konkurrenten um den Klassenerhalt wie Halle (in Münster), Bielefeld (in Dortmund II) und Mannheim (in Köln) schon am Samstag spielen, will Schommers weder als Vor- noch Nachteil bewerten. Schommers: "Ob es ein Vor- oder Nachteil ist, werden wir am Sonntag wissen."