Die U23 von Borussia Dortmund wird im Sommer einen Umbruch vollziehen. Die ersten beiden Neuzugänge stehen schon fest.

Bei der U23 von Borussia Dortmund laufen im kommenden Sommer zahlreiche Verträge aus. Es wird sicherlich einige Abgänge geben, auf die sich die Verantwortlichen schon jetzt vorbereiten.

Am Donnerstag präsentierte der BVB die ersten beiden Neuverpflichtungen für die kommende Saison. Felix Paschke und Niklas Jessen wechseln ins Drittliga-Team, das derzeit eine starke Runde spielt. Die beiden Talente kommen aus Hamburg ins Ruhrgebiet - aus den Regionalliga-Teams des Hamburger SV und FC St. Pauli. Sie unterzeichneten Verträge über drei Jahre.

Der 20 Jahre alte Paschke spielt aktuell in der U23 des HSV. Dort ist der defensive Mittelfeldspieler eine klare Stammkraft. "Auf seiner Position haben wir in der kommenden Saison den einen oder anderen Abgang zu verzeichnen. Felix soll diese Lücke schließen", sagt Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, in einer Mitteilung der Dortmunder.

Nach acht Jahren im Nachwuchs des Zweitligisten sei der Schritt zur Borussia "für ihn etwas Besonderes", meint Preuß. "Wir glauben, dass er sich bei uns sehr gut entwickeln wird."

Derweil verstärkt mit Jessen ein etatmäßiger zentraler Mittelfeldspieler den BVB-Nachwuchs. Hier soll er jedoch umgeschult werden: "Mit seinem Tempo und seinen Defensivqualitäten sehen wir in ihm aber einen rechten Verteidiger. Dass er die Position spielen kann, hat er schon in der U19-Nationalmannschaft gezeigt", sagt Preuß über den 20-Jährigen. Auch Jessen ist in der Regionalliga Nord gesetzt. In der laufenden Saison verpasste er noch kein Spiel für St. Paulis Zweitvertretung.

Zunächst gilt es für Trainer Jan Zimmermann und seine Mannschaft aber, die bislang starke laufende Saison gut zu Ende zu bringen. Der Tabellenfünfte, der aufgrund der Regularien nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen dürfte, empfängt nach dem 1:2-Niederlage beim MSV Duisburg am kommenden Samstag Arminia Bielefeld zum nächsten NRW-Duell (14 Uhr, RS-Liveticker).