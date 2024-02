Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund spielt eine tolle Drittliga-Saison 2023/2024. Zur kommenden Spielzeit bahnt sich ein Kaderumbruch an.

Die Drittliga-Reserve des Bundesligisten Borussia Dortmund verlor nur eine der letzten elf Begegnungen und rangiert aktuell auf Platz vier der 3. Liga.

Eigentlich wäre die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann ein Aufstiegskandidat. Aber da es sich hier um eine Zweitvertretung handelt, sehen die DFB-Regularien keinen Aufstieg vor.

Heißt für die BVB-II-Talente: Sie können sich nur so gut wie möglich verkaufen und Eigenwerbung betreiben, um ab dem 1. Juli eventuell bei der Konkurrenz in der 1. oder 2. Bundesliga zu spielen - oder mit einem anderen Drittligisten den Aufstieg in 2024/2025 anzupeilen.

Laut den "Ruhr Nachrichten" sollen mindestens elf Spieler, den Arbeitspapiere zum 30. Juni auslaufen, vor dem Abschied stehen.

Das sind demnach Ayman Azhil, Antonis Aidonis, Falko Michel, Antonios Papadopoulos, Dennis Lütke-Frie, Marian Kirsch, Jonah Husseck, Bjarne Pudel, Mario Suver, Ted Tattermusch und Jermain Nischalke, der lediglich vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen ist.

Bei Samuel Bamba und Lion Semic sei laut der "RN" eine Verlängerung hingegen möglich, beim 29-jährigen Kapitän Franz Pfanne sogar "äußerst wahrscheinlich". Mit Pfanne, Papadopoulos, Suver (beide 24 Jahre alt), Patrick Göbel (30) und Michael Eberwein (27) stehen aktuell vier ältere Spieler in der Mannschaft.

Der Kader der Dortmunder U23 soll wieder einmal aufgefrischt werden - vorrangig wohl mit eigenen U19-Talenten. Zu beachten wird für Sportchef Ingo Preuß bei der Kaderplanung auch sein, dass bei einer U23-Mannschaft maximal drei Ü23-Spieler gleichzeitig auf dem Platz stehen dürfen.

Nach den Siegen gegen den SC Verl und bei der Spielvereinigung Unterhaching geht es für Borussia Dortmund II am Sonntag mit einem Derby im Ruhrgebiet weiter. Am Sonntag, 3. März, 19.30 Uhr (RevierSport-Liveticker) spielt der BVB-Nachwuchs beim Abstiegskandidaten MSV Duisburg.