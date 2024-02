3. Liga: Arminia Bielefeld verpasst Dreier im Abstiegskampf in Minute 94

Arminia Bielefeld wollte es in der 3. Liga im Abstiegskampf Halle gleichtun. Doch in der 94. Minute kassierte die Arminia den Ausgleich.

Nach dem Halleschen FC (3:0 gegen den VfB Lübeck) hat in der 3. Liga Arminia Bielefeld einen großen Schritt im Tabellenkeller sehr spät verpasst.

Beim 1. FC Saarbrücken spielte der Zweitliga-Absteiger 1:1 (0:0) und hat nun nur fünf Zähler Abstand auf den ersten Abstiegsplatz und sechs Punkte Vorsprung vor dem MSV Duisburg.

Es war eine gute Reaktion der Arminen auf das 1:2 zu Hause gegen Unterhaching am letzten Wochenende. Nicklas Shipnoski hatte die Gäste nach 63 Minuten in Führung gebracht, die in letzter Sekunde nicht zu halten war.

Zuvor gab es eine ausgeglichene erste Hälfte mit optischen Vorteilen für Bielefeld. Nach der Pause kamen die Gastgeber besser aus der Kabine und hatten durch Kai Brünker das 1:0 auf dem Fuß.

Nach dem 0:1 kam aber nicht mehr viel Zwingendes von Saarbrücken. Im Gegenteil: Shipnoski verpasste einen Doppelpack und auch der eingewechselte Fabian Klos verpasste die Entscheidung.

So kam es, wie es so oft kommt. Saarbrücken schlug in der letzten Minute der Nachspielzeit zu. Ein weiter Einwurf von rechts landete im Zentrum bei Dominik Becker, der schnell schaltete und ablegte. Simon Stehle reagierte schnell und traf zum 1:1 - gleichzeitig der Endstand.

Weiter geht es für den 1. FC Saarbrücken am kommenden Samstag (2. März, 14 Uhr) beim VfB Lübeck. Arminia Bielefeld spielt am Sonntag (3. März, 16:30 Uhr) zu Hause gegen den SC Verl.

So spielten der 1. FC Saarbrücken und Arminia Bielefeld

Saarbrücken:Schreiber - Thoelke (80. T. Becker), Zeitz, Boeder - Rizzuto, Sontheimer, Gaus (36. Sanchez) - Kerber (71. Biada), Rabihic (46. Günther-Schmidt) - Naifi (46. Stehle), Brünker. - Trainer: Ziehl

Bielefeld: Kersken - Lannert, Großer, Wörl - Schneider, Biankadi (84. Yildirim), Corboz, Oppie - Boujellab (68. Schreck) - Shipnoski (90. Gohlke), Wintzheimer (68. Klos). - Trainer: Kniat

Tor: 0:1 Shipnoski (63.), 1:1 Stehle (94.)

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)

Zuschauer: 9500