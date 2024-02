Der SC Verl bindet mit Michel Stöcker einen Linksverteidiger, der seit seiner Ankunft im Sommer 2022 einen starken Aufstieg hingelegt hat.

Gute Nachrichten vom SC Verl am Donnerstag, 22. Februar: Wie der ostwestfälische Drittligist mitteilte, hat Michel Stöcker seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Über die Dauer behielt der SC Verl Stillschweigen.

Der 24 Jahre alte Linksverteidiger ist seinem Wechsel von Regionalligist Holstein Kiel II an die Poststraße im Sommer 2022 eine feste Größe.

Sebastian Lange, der sportliche Leiter der Verler, lässt sich in einer Vereinsmitteilung wie folgt zitieren: "Michel Stöcker hat nach seinem Wechsel aus der Regionalliga eine tolle Entwicklungskurve gezeigt. Er verkörpert mit seiner Beständigkeit, seinem Fleiß und Ehrgeiz genau die Werte, die in unserem Club großgeschrieben werden."

Und weiter: "Er ist einer unserer Leistungsträger und ein absoluter Teamplayer. Seine Entwicklung bei uns steht exemplarisch für die Werte, die wir im Club hochhalten. Wir sind sehr zufrieden, dass wir Michel für die weitere Zusammenarbeit begeistern konnten."

Stöcker hat sich beim SC Verl sofort durchgesetzt

Stöcker hat in seiner Verler Zeit kaum ein Pflichtspiel verpasst. In seiner Premierensaison wurde er gleich zur Stammkraft in der Innenverteidigung, wechselte dann mit der Zeit auf die linke defensive Außenbahn. Er absolvierte 34 Drittligaspiele, erzielte drei Tore und gab zwei Vorlagen.

Auch in der laufenden Saison ist an Stöcker kein Vorbeikommen. Lediglich beim 0:0 gegen den 1. FC Saarbrücken am 22. Spieltag fehlte er gelbgesperrt, ansonsten stand er in der Liga stets in der Anfangsformation. In 25 Spielen kommt er auf ein Tor und eine Vorlage.

Stöcker, geboren in Köln, hat bis zur U19 in der Jugend der Geißböcke gespielt. Dann zog es ihn zu Fortuna Düsseldorf, wo er 2018 in die zweite Mannschaft gezogen wurde. Daher kennt er auch die Regionalliga West, absolvierte 58 Spiele (ein Tor, zwei Vorlagen).

Seit seinem Wechsel zur Reservemannschaft der Störche im Jahr 2021 kamen noch 19 Regionalliga-Nord-Spiele (ein Tor, drei Vorlagen) und acht Einsätze im coronabedingten Endmodus hinzu.