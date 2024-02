Drittligist Rot-Weiss Essen feierte gegen den SC Freiburg II (4:3) den vierten Heimsieg in Serie. Zwei Leistungsträger fehlten.

Nach der Niederlage bei Preußen Münster (1:2) forderte Christoph Dabrowski, Cheftrainer von Rot-Weiss Essen, von seiner Mannschaft beim Heimspiel gegen den SC Freiburg II eine deutliche Leistungssteigerung:

"Für uns geht es darum, nach dem letzten Spiel Meter zu machen. Wir müssen uns auf ein anderes Energielevel begeben und einen leidenschaftlichen Auftritt hinlegen."

Gesagt, getan: RWE besiegte die Zweitvertretung des SCF in einem irren Spiel mit 4:3 und eroberte den vierten Tabellenplatz zurück. "Meter machen", "anderes Energielevel" und "Leidenschaft", all diese Attribute legte RWE an diesem Samstagnachmittag an der Hafenstraße über weite Strecken an den Tag. Auch nach dem Doppelschlag kurz vor der Pause und dem dritten Freiburger Treffer nach dem Seitenwechsel schaffte es die Mannschaft mit viel Mentalität, die Partie in der Schlussphase noch komplett zu drehen.

Eher waren es die schwache Chancenverwertung und ein fahriges Abwehrverhalten, was RWE nahezu einen Heimsieg oder sogar einen Punkt kostete. Da können und müssen sich die Essener steigern. "Wir haben zu naiv verteidigt. Der Glaube war aber da, um das Ding noch rumzureißen. Deswegen überwiegt der Stolz. Wir müssen aber trotzdem den Finger in die Wunde legen", erklärte Dabrowski anschließend.

Dass gegen Freiburg II mit Felix Götze (grippaler Infekt) und Kapitän Vinko Sapina (Knieprobleme) zwei wichtige Defensivsäulen fehlten, gehörte natürlich auch zur Wahrheit.

Ob die beiden Leistungsträger bereits beim kommenden Auswärtsspiel bei 1860 München (06. Februar, 19 Uhr) wieder mit dabei sind, wird sich noch entscheiden. Dabrowski zeigte sich auf RS-Nachfrage nach dem Abpfiff allerdings optimistisch, ebenso bei Björn Rother:

"Felix Götze hat heute wieder mit dem Lauftraining begonnen und wird morgen normal trainieren. Ich gehe davon aus, dass er am Dienstag wieder zur Verfügung steht. Vinko hat es im Abschlusstraining versucht, hatte aber noch leichte Probleme. In Bezug auf die Englische Woche wollten wir da kein Risiko eingehen. Er hat aber heute auch wieder individuell trainiert. Wir versuchen alles möglich zu machen, dass er Dienstag auch wieder auf dem Platz steht. Björn Rother (krank, Anm. d. Red.) wird morgen auch wieder trainieren. Er hat die letzten zwei Tage ein Lauftraining absolviert."