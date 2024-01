3. Liga: Von „überragend“ bis „Traum“ – das sagen Münsters Derby-Matchwinner

Mit einem 2:1 ist Preußen Münster ins neue Jahr gestartet. Gegen Arminia Bielefeld trugen sich zwei Offensivleute in die Torschützenliste ein, die den Erfolg in vollen Zügen genossen.

Die Treffer für Preußen Münster von Daniel Kyerewaa und Joel Grodowski sprachen an diesem Sonntagnachmittag gegen Arminia Bielefeld Bände. In der ersten Hälfte drosch der von Schalke II gekommene Kyerewaa den Ball humorlos unter die Latte, ehe Münsters zweitbester Torschütze in der 67. Spielminute mit einem weiteren Traumtor den ersten schwarz-weiß-grünen Westfalen-Derby-Sieg seit fast zehn Jahren besiegelte.

„Ich hab den Ball mit dem linken Fuß gut getroffen“, gab Kyerewaa nach dem 2:1-Sieg freudestrahlend zu Protokoll. Und weiter: „Es ist einfach ein geiles Gefühl, nach so langer Zeit mal wieder getroffen zu haben. Und dann noch gegen Bielefeld. Überragend, überragend!“

Auch Grodowski, der nun schon acht Treffer in 20 Ligaspielen für den SCP erzielt hat, schrie seine ganze Freude über den Derbyerfolg durch die Katakomben. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“, offenbarte der Stürmer, der vor nicht allzu langer Zeit noch erfolgreich mit Bielefelds Trainer Michél Kniat in Verl zusammengearbeitet hatte.

Während sich Kniat am 1. Juli 2023 der traditionsreichen Arminia anschloss, kehrte Grodowski nach seinem zweijährigen Gastspiel in Ostwestfalen am selben Tag zurück zum SCP – dem er schon zuvor zwei Spielzeiten angehört hatte. Für den heute 26-Jährigen war es eine Rückkehr zu seiner alten Liebe, deren Farben er nun also ein zweites Mal mit Stolz trägt.

„Ich leg mich gleich ins Bett, lass mich von der Frau massieren und dann geht’s weiter.“ Joel Grodowski

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit Herzblut dabei bin“, betonte der pfeilschnelle Angreifer. Und SCP-Coach Sascha Hildmann pflichtete dem Matchwinner durchaus bei: „Das war ein Super-Tor von Grodowski. Ich freue mich für den Jungen, wir er vorne marschiert wie so ein Wilder.“





Bei den Aussagen wunderte es wohl kaum jemanden, dass Grodowski laut eigenen Aussagen „nach 70 Minuten relativ platt“ war. Bis zum schweren Auswärtsspiel in Ingolstadt (Mittwoch, 19 Uhr) will der Goalgetter aber schon wieder topfit sein. „Ich leg mich gleich ins Bett, lass mich von der Frau massieren und dann geht’s weiter.“