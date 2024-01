Die bisherigen Topteams der 3. Liga sind zum Auftakt des Jahres 2024 nur schleppend aus der Winterpause gekommen.

Dynamo Dresden unterlag vor heimischen Publikum überraschend gegen den SV Sandhausen mit 0:1 (0:1), während es für Herbstmeister Regensburg nur zu einem 1:1 (1:1) beim SC Verl reichte. Das Top-Duo sucht im neuen Jahr noch die Form.

In Dresden sorgte Markus Pink (45+1.) vor 30.000 Fans kurz vor der Halbzeit für den entscheidenden Treffer der Sandhäuser, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Alexander Fuchs (88., wiederholtes Foulspiel) das Spiel in Unterzahl beendeten. Lars Lokotsch (10.) brachte Verl in Regensburg früh in Führung, bevor Dominik Kother in der 22. Minute für den Jahn ausglich.

Am Freitag hatte schon der bisherige Tabellenvierte Rot-Weiss Essen einen schlechten Start erwischt und beim FC Erzgebirge Aue in der Nachspielzeit mit 1:2 verloren.

Im Tabellenkeller der 3. Liga hat der Hallesche FC überraschend einen Befreiungsschlag geschafft. Gegen den bisherigen Tabellenfünften FC Ingolstadt gewann der HFC mit 3:1 (3:1) und entkam so vorerst den Abstiegsrängen. Niklas Landgraf (4.) und Doppeltorschütze Besar Halimi (16., 44) trafen für Halle, Yannick Deichmann (11.) hatte zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt.

Regensburg: Weidinger - Faber, Ballas, Breunig, Saller - Geipl, Bulic (90. Eisenhuth) - Schönfelder (59. Huth), Viet (59. Anspach), Kother (90. Mustafa) - Ganaus (86. Bauer). Weidinger - Faber, Ballas, Breunig, Saller - Geipl, Bulic (90. Eisenhuth) - Schönfelder (59. Huth), Viet (59. Anspach), Kother (90. Mustafa) - Ganaus (86. Bauer). Verl: Müller - Knost (79. Mikic), Paetow, Gruber, Stöcker - Baack, Sessa (72. Mehlem), Otto (80. Kammerbauer), Wolfram - Taz (66. Mittelstädt), Lokotsch. Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal) Tore: 0:1 Lokotsch (10.), 1:1 Kother (22.) Gelbe Karten: Schönfelder (5), Bulic, Saller (2) - Wolfram (2), Stöcker (5), Mittelstädt (2) Zuschauer: 12.000

Dresden: Broll - Kammerknecht (90. Borkowski), Lewald, Bünning, Meier - Will (86. Berger), Herrmann, Hauptmann - Lemmer, Kutschke (74. Meißner), Zimmerschied (74. Cueto). Broll - Kammerknecht (90. Borkowski), Lewald, Bünning, Meier - Will (86. Berger), Herrmann, Hauptmann - Lemmer, Kutschke (74. Meißner), Zimmerschied (74. Cueto). Sandhausen: Rehnen - Diekmeier (46. Ehlich), Fuchs, Geschwill, Weik (46. Stolze) - Ben Balla, Mühling - Zander, Greil (81. Meier), El-Zein (90. Knipping) - Pink (76. Otto). Schiedsrichter: Tobias Reichel (Sindelfingen) Tor: 0:1 Pink (45.+1) Gelbe Karten: El-Zein (3) Gelb-Rot: Fuchs (Sandhausen) wegen wiederholten Foulspiels (88.) Zuschauer: 30.000

Und auch ein anderes Kellerkind, der VfB Lübeck, gewann im direkten Duell der Abstiegskandidaten gegen Waldhof Mannheim mit 2:1 (0:0). Nachdem Marcel Seegert (53.) Mannheim nach der Pause in Führung gebracht hatte, traf Robin Velasco (78./86.) doppelt. Mannheims kurzer Höhenflug nach zwei Siegen vor der Winterpause wurde somit gestoppt, beide Mannschaften liegen mit 20 Punkten auf den Abstiegsplätzen.

Die Partie war zwischenzeitlich in der 70. Minute beim Stand von 0:1 unterbrochen worden. Ein Schiedsrichter-Assistent war von Lübecker Fans mit Schneebällen beworfen worden. Schiedsrichter Nico Fuchs unterbrach das Spiel für 13 Minuten.

Schon am Dienstag und Mittwoch geht es für die Drittliga-Teams mit einer Englischen Woche weiter.