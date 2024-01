Der MSV Duisburg hat mit Daniel Ginczek und Ahmet Engin zwei Spieler verpflichtet. Der Kader umfasst nun 30 Profis. Das sind zu viele Spieler.

Nach den Verpflichtungen von Stürmer Daniel Ginczek und Ahmet Engin arbeitet der MSV Duisburg an weiteren Transfers - jedoch in die andere Richtung.

Denn mittlerweile umfasst der Kader des abstiegsbedrohten Drittligisten 30 Spieler. Klar: Das sind zu viele Profis für die klammen Zebras. Wenn zwei oder drei Spieler den Verein im Winter verlassen - Caspar Jander wechselt im Sommer 2024 ablösefrei zum 1. FC Nürnberg - würde das dem Bankkonto der Zebras guttun.

"Wir haben mit den entsprechenden Spielern gesprochen. Sie wissen Bescheid", berichtet Sportchef Chris Schmoldt gegenüber der "WAZ".

Nach RevierSport-Informationen würden die Zebras Mittelfeldspieler Jonas Michelbrink (bisher 423 Spielminuten) und Stürmer Phillip König (153) keine Steine in den Weg legen. Derweil ist ein Abgang von Abwehrspieler Tobias Fleckstein (343), der auch in den Medien genannt wird, nach unseren Infos kein Thema.

MSV Duisburg: Ex-Trainer und ein Zweitligist heiß auf Baran Mogultay

Derweil könnte ein Spieler, der zu den Stammkräften im Team von Boris Schommers gehört, der Westender Straße noch in diesem Winter den Rücken kehren. Der Vertrag von Baran Mogultay läuft zwar erst im Sommer aus, doch schon jetzt haben sich einige Vereine bei dem Duisburger Eigengewächs gemeldet.

Baran Mogultay spielt seit 2017 für den MSV Duisburg und gehört seit dem 1. Juli 2022 zum Profikader des Drittliga-Schlusslichts. In der laufenden Saison kommt der Deutsch-Türke auf 15 Einsätze (Spielzeit: 1193 Minuten) in der 3. Liga. Insgesamt absolvierte er bislang 44 Pflichtspiele (kein Tor, keine Vorlage) für die Meidericher. spielt seit 2017 für den MSV Duisburg und gehört seit dem 1. Juli 2022 zum Profikader des Drittliga-Schlusslichts. In der laufenden Saison kommt der Deutsch-Türke auf 15 Einsätze (Spielzeit: 1193 Minuten) in der 3. Liga. Insgesamt absolvierte er bislang 44 Pflichtspiele (kein Tor, keine Vorlage) für die Meidericher. Demnächst soll Mogultay zu einem Lehrgang der türkischen U21-Nationalmannschaft eingeladen werden.

"Es gibt einen Interessenten", sagte Schmoldt der "WAZ". Um wen es sich handelt, verriet er nicht. RS weiß, dass es sogar zwei Interessenten für Mogultay gibt - einen Erst- und einen Zweitligisten. Demnach würden der SV Darmstadt 98 mit Ex-MSV-Trainer Torsten Lieberknecht und Eintracht Braunschweig den 20-jährigen Mogultay gerne in ihren Kadern sehen.

Mehmet Eser, Berater des Linksverteidigers, betonte gegenüber RevierSport bereits Anfang Januar: "Wir werden den auslaufenden Vertrag in Duisburg nicht verlängern. Baran will und muss den nächsten Schritt gehen. Und das heißt, dass wir uns Richtung 2. Bundesliga orientieren werden."

Am Freitag, 12. Januar, sprach Eser erneut mit RS. Wir fragten den Mogultay-Berater wie der Stand der Dinge ist. Seine Antwort: "Es hat sich nichts geändert. Baran wird Duisburg spätestens im Sommer verlassen. Was im Winter passiert, weiß niemand."

Zuletzt wurde in den Sozialen Medien von Seiten einiger MSV-Fans gegen Mogultay und seinen Berater geschossen. Der Vorwurf: Der Berater wolle sich an Mogultay bereichern.

Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Eser vehement und verrät: "Baran ist ein Duisburger Junge und liebt die Fans und den Klub. Doch er will auch vom Fußball leben können. Und da hat uns in den letzten Monaten, allen voran im Sommer von Ex-Sportdirektor Ralf Heskamp, die Wertschätzung gefehlt. Ich verrate mal etwas: der Junge besitzt immer noch einen Fördervertrag." Heißt: Mogultay verdient in Duisburg aktuell 400 Euro!

Eser legt nach: "Wenn es aber nur ums Geld bei einem Transfer gehen würde, dann würden wir ein Angebot aus der Türkei annehmen. Hier wollen etliche Vereine Baran haben. Aber das ist zu diesem Zeitpunkt nicht der Weg, den wir einschlagen wollen."