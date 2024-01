Der SV Waldhof Mannheim hat einen kleinen Transfercoup gelandet und einen erfahrenen Stürmer aus der 2. Bundesliga verpflichtet.

Seit einigen Tagen wird vom Interesse des SV Waldhof Mannheim an Terrence Boyd berichtet. Nach langem Hin und Her konnte sich der Drittligist und unmittelbare Konkurrent des MSV Duisburg im Abstiegskampf mit dem 1. FC Kaiserslautern in der Personalie Boyd einigen.

Boyd wechselt mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zum SV Waldhof Mannheim in die Kurpfalz an den Alsenweg und ist bereits am Mittwochabend (10. Januar) zur Mannschaft von Rüdiger Rehm dazugestoßen. Diese bereitet sich aktuell im türkischen Belek auf die Restrunde vor.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier beim SV Waldhof Mannheim 07. Die Gespräche mit dem Trainer und den Verantwortlichen haben mich davon überzeugt, hier zukünftig auflaufen zu wollen. In der gesamten Metropolregion merkt man, was für einen Stellenwert der SV Waldhof einnimmt. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter in der Mannschaft und möchte dem Verein dabei helfen, aus der aktuellen Lage wieder herauszukommen", sagt Boyd, der in 98 Drittligaspielen satte 47 Tore erzielte und 18 weitere vorbereitete.

Der 32-jährige Angreifer, der auch 90 Zweitliga-Begegnungen (21 Treffer, sechs Vorlagen) in seiner Vita stehen hat, ist in Bremen geboren 14-fache und spielte schon für Hertha BSC II, Rapid Wien, RB Leipzig, Borussia Dortmund II, Darmstadt 98, Toronot und für den Halleschen FC, wo er mit 90 Spielen und 40 Toren sowie 17 Assists seine erfolgreichste Zeit erlebte.

Terrence Boyd ist nach Kevin Goden (1. FC Düren) bereits der zweite Stürmer, den der SV Waldhof Mannheim in diesem Winter verpflichtete.

"Zu Terrence muss man nicht mehr viel sagen. Er bringt eine hohe Qualität mit an den Alsenweg und soll uns offensiv mehr Durchschlagskraft ermöglichen. Auf und neben dem Platz ist Terrence ein Spieler der voran gehen möchte. In den vergangenen Tagen und Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet, dass dieser Transfer über die Bühne gehen kann. Letztendlich freuen wir uns, dass sich Terrence für uns entschieden hat und hier etwas bewegen möchte", sagt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.