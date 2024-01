1. FC Düren: Toptorschütze der Regionalliga West wechselt zu Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim hat sich im Sturm verstärkt. Der Zugang lief auch schon fünf Mal in der Bundesliga für den 1. FC Nürnberg auf.

Der 1. FC Düren muss in der laufenden Spielzeit bereits den zweiten schmerzhaften Verlust hinnehmen. Denn nach Trainer Boris Schommers (er ging zum MSV Duisburg) wechselt nun auch der Top-Torjäger in die 3. Liga.

Dort hat Waldhof Mannheim, Abstiegskonkurrent der Duisburger, am Sonntag die Verpflichtung von Angreifer Kevin Goden vermeldet. Der traf bisher zwölf Mal in 16 Viertliga-Partien und nun soll er die Waldhof-Offensive verstärken.

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Kevin für unser Angebot entschieden hat. Kevin ist ein Spieler, der in dieser Saison seine Qualitäten beeindruckend unter Beweis gestellt hat und die meisten Tore in der Regionalliga West schießen konnte. Er bringt eine hohe Geschwindigkeit mit in unser Spiel, welche unser Offensivspiel beleben wird“, betont Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

Der Spieler selber erklärt: "Der SV Waldhof Mannheim und Tim Schork haben sich in den vergangenen Wochen wirklich sehr um mich bemüht, sodass mir die Entscheidung zum Wechsel nach Mannheim nicht schwer gefallen ist. Ich habe sehr viele Dinge über den Verein, die Mannschaft und die Stadt gehört und freue mich nun sehr, ein Teil des SV Waldhof Mannheim zu sein. Ebenso möchte ich mich beim 1. FC Düren für ein tolles Jahr bedanken, bei dem ich mich als Spieler und Mensch weiterentwickeln konnte."

Goden, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, stand bereits fünf Mal ind er Bundesliga für den 1. FC Nürnberg auf dem Feld. Nach einer Leihgabe zu Eintracht Braunschweig wechselte Goden zum TSV 1860 München und sammelte Drittligaerfahrung. Im Januar 2023 folgte dann der Wechsel zum 1. FC Düren in die Regionalliga West.

Eigentlich stand Mannheim laut mehreren Medienberichten vor einer Verpflichtung von Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern. Der Transfer des Routiniers zu Waldhof soll aber weiter möglich sein.