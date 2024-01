Der MSV Duisburg greift bei der Stürmersuche in ein recht hohes Regal. Ein ehemaliger Bundesligastürmer ist im Anflug auf die Wedau.

Das ist für den Abstiegskandidaten der 3. Liga, den MSV Duisburg, ein echter Kracher: Wie die "Rheinische Post" und "Bild" berichten steht der Stürmer Daniel Ginczek kurz vor einem Wechsel von Fortuna Düsseldorf zum MSV. Demnach könnte der 32-Jährige schon am Sonntag an der Westender Straße vorgestellt werden.

Ginczek spielte bei der Fortuna in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle. Unter Trainer Daniel Thioune kam der Angreifer lediglich zu zehn Einsätzen (ein Tor) über insgesamt 365 Spielminuten - zu wenig für die Ansprüche des ehemaligen Bundesligaspielers.

Und: Spätestens seit dem Leihgeschäft mit dem 1. FC Nürnberg - Düsseldorf verpflichtete Christoph Daferner bis zum Saisonende - war klar, dass ein Fortuna-Stürmer gehen muss.

Denn mit Daferner, Vincent Vermeij, Jona Niemiec und Ginczek haben die Landeshauptstädter vier "Neuner" in ihren Reihen. Das ist definitiv ein Mittelstürmer zu viel. Vermeij (15 Spiele, neun Tore) ist der Torjäger, Niemiec der Hoffnungsträger und Daferner der Neuzugang. Für Ginczek ist kein Platz mehr.

Ginczek - 120-maliger Bundesligaspieler (29 Tore) und 121-facher Zweitligaprofi (35 Treffer) - bringt nach Duisburg eine ordentliche Vita mit. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der 1,91 Meter große Arnsberger in den letzten zwei Jahren keine zehn Pflichtspieltreffer erzielen konnte. Den MSV-Fans dürfte das bei 17 erzielten Buden nach 20 Spielen in dieser Saison relativ gleichgültig sein. Mit Ginczek kehrt im Abstiegskampf Hoffnung zurück. Denn die Zahlen, die Ginczek in seiner Vita vorzuweisen hat, können durchaus Eindruck machen.

Daniel Ginczek in Zahlen:

VfB Stuttgart: 70 Spiele, 23 Tore, 11 Vorlagen

Borussia Dortmund II: 66 Spiele, 28 Tore, 7 Vorlagen

VfL Wolfsburg: 66 Spiele, 11 Tore, 10 Vorlagen

Fortuna Düsseldorf: 46 Spiele, 10 Tore, 5 Vorlagen

VfL Bochum: 32 Spiele, 7 Tore, 6 Vorlagen

FC St. Pauli: 32 Spiele, 19 Tore, 3 Vorlagen

1. FC Nürnberg: 18 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen

VfB Stuttgart II: 5 Spiele, 5 Tore, keine Vorlage

Fortuna Düsseldorf II: 1 Spiel, ein Tor, keine Vorlage

1. FC Nürnberg II: 1 Spiel, kein Tor, keine Vorlage

VfL Wolfsburg II: 1 Spiel, 2 Tore, keine Vorlage