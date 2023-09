3. Liga: RWE stellt drittes Vorstandsmitglied vor - mit S04-Vergangenheit

Drittligist Rot-Weiss Essen hat ein drittes Vorstandsmitglied präsentiert.

Rot-Weiss Essen hatte es auf der letzten Mitgliederversammlung angekündigt. Die Arbeit soll und muss im Verein auf mehrere Schultern verteilt werden.

Nun haben die Essener ihre Vereinsführung komplettiert. Alexander Rang wird zum 1. September 2023 neues Vorstandsmitglied und verantwortet zukünftig die Ressorts Vertrieb und Personal. RWE vermeldete das am Freitag, nachdem das Thema zuvor schon diskutiert wurde, nachdem der Zugang bei seinem privaten Linkedin-Profil bereits seine neue Aufgabe gepostet hatte.

Der Betriebswirt wurde durch den Aufsichtsrat in den Vorstand bestellt. Rang verfügt über eine langjährige Erfahrung insbesondere in den Bereichen Geschäftsleitung, Vertriebs-Management und Marketing.

Im Fußball hat Rang einige namhafte Sponsorings verantwortet und mit verschiedenen Vereinen, Fan-Organisationen und dem DFB zusammengearbeitet. Außerdem war er drei Jahre lang im geschäftsführenden Vorstand der SG Wattenscheid 09. Was aber auch auffällt: Lang war eine Zeit auch Teil des Vorstandes des Schalker Fanclub-Verbandes (SFCV) - was zumindest Diskussionen im Essener Umfeld auslösen könnte.

Der aktuelle RWE-Vorstand: Alexander Rang (Vertrieb, Personal), Sascha Peljhan (Finanzen, EDV/Digitalisierung, Infrastruktur) und Marcus Uhlig als für die restlichen Bereiche verantwortlichem Vorsitzenden und Sprecher des Vorstandes.

Dr. André Helf, Aufsichtsrats-Vorsitzender von Rot-Weiss Essen: „Ich bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Alexander Rang für RWE zu gewinnen. Seinen erfolgreichen beruflichen Werdegang habe ich über Jahre verfolgt, wir standen regelmäßig im Austausch. Er verfügt über eine langjährige Vertriebserfahrung und hervorragende Verbindungen zu großen Unternehmen in der Stadt und im Ruhrgebiet. Zusammen mit unserem Vertriebsteam soll zukünftig das Sponsoring bei RWE weiter ausgebaut und professionalisiert werden. Natürlich verfolgen wir das Ziel, gemeinsam zusätzliche Großsponsoren für unseren Verein zu gewinnen. Mit Blick auf das schlummernde Potenzial wollen wir uns sowohl im Sponsoring wie auch in den anderen erlösbringenden Bereichen wie etwa Ticketing und Mitgliederwesen weiter verbessern. Hier bauen wir auf die Expertise und neuen Input von Alexander Rang."

Auf der letzten JHV kam heraus, dass die Essener einen großen Verlust eingefahren haben, man gelobte Besserung, auch daher war eine Neuaufstellung in einigen Bereichen unausweichlich. Helf: "Nicht zuletzt sollen zukünftig die einzelnen Bereiche bei RWE weiterentwickelt und professionalisiert werden. Zudem erwarten wir eine Aktivierung der zweifellos vorhandenen Cross-Selling-Potenziale. Wie bereits mehrfach betont, sollen die Verantwortungen im RWE-Vorstand auf mehrere Personen verteilt werden, um den immer größeren und komplexen Wachstumsanforderungen auf allen Ebenen bestmöglich im Sinne von RWE gerecht zu werden.“

Was der Zugang vor hat, bei seiner Vorstellung erklärte er: "Als Kind des Ruhrgebiets habe ich Rot-Weiss Essen natürlich schon immer verfolgt. Durch meine beruflichen und persönlichen Stationen und Aufgaben hat sich in den letzten 15 Jahren eine besonders intensive Beziehung zum Verein und der Stadt entwickelt. Als die Chance bestand, für RWE arbeiten zu dürfen, musste ich nicht eine Sekunde überlegen. Das Potenzial ist riesengroß und ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam sehr gut entwickeln können und werden. Was es bedeutet, in einem so emotionalen Umfeld zu arbeiten, konnte ich in der Vergangenheit bei einigen beruflichen Aufgaben bereits ansatzweise kennenlernen. Daher freue ich mich jetzt umso mehr auf die richtigen Farben, die unvergleichbare Hafenstraße, die Fans und die Mitarbeiter.“