Schock für den Halleschen FC. Mit Marvin Ajani hat sich ein Neuzugang schwer am Knie verletzt.

Was für ein Pech für den Halleschen FC und Marvin Ajani! Der Ex-Duisburger wurde erst am 17. August vom HFC als Ersatz für den an Krebs erkrankten Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer verpflichtet und fällt jetzt gleich monatelang aus.

Der Grund? Ajani zog sich bei einem Pressschlag im Training eine schwere Knie-Verletzung zu. Nach Bild-Informationen hat sich ein Kreuzbandriss nicht bestätigt. Demnach sollen aber Innen- und Außenband betroffen sein. Der Verein kommunizierte den Ajani-Ausfall auf der Homepage wie folgt:

"Der Hallesche FC muss mitteilen, dass sich Marvin Ajani im Training eine Knieverletzung zugezogen hat und damit für mehrere Monate ausfallen wird. Ajani, der erst kürzlich sein Arbeitspapier beim HFC unterschrieben hat, wird dem Team vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der Verein wird Marvin Ajani in enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung die bestmögliche Unterstützung bieten, um ihm eine schnelle und vollständige Genesung zu ermöglichen."

Auch HFC-Cheftrainer Sreto Ristic äußerte sich zur Verletzung des Neuzugangs: "Es ist schade für den Jungen. Nach einem Pressschlag hat er was gespürt. Und beim Arzt kam die Nachricht. Wir können es nicht ändern."

Bei den Auswärtsspielen in Ingolstadt (0:4) und Mannheim (2:3) kam der 29-Jährige bereits über insgesamt 71 Spielminuten zum Einsatz. Im Jahr 2023 wird wohl keine weitere Drittliga-Partie hinzukommen. Durch die langfristigen Ausfälle von Kreuzer und Ajani steht bei Halle mit dem erst 19-jährigen Lucas Halangk nur noch ein gelernter Rechtsverteidiger zur Verfügung.

Bereits von 2016 bis 2019 lief Marvin Ajani drei Jahre für Halle auf und bestritt in diesem Zeitraum 103 Pflichtspiele (16 Tore, 17 Vorlagen). Zuletzt spielte er zwei Spielzeiten für den MSV Duisburg und war in 75 Partien an 13 Treffern direkt beteiligt. Nach dem Ende der vergangenen Saison erhielt Ajani, der rechts defensiv sowie offensiv spielen kann, beim MSV kein neues Arbeitspapier und musste die Meidericher verlassen.