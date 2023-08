MSV Duisburg: Ajani bleibt in der 3. Liga, nur ein Abgang noch ohne neuen Klub

Acht Abgänge hat der MSV im Sommer zu verzeichnen, nun wurde der siebte Spieler fündig. Ein Torwart ist noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Marvin Ajani, der beim MSV Duisburg keinen neuen Vertrag erhielt, wird auch in Zukunft in der 3. Liga auflaufen. Denn der Defensiv-Akteur hat sich mit sofortiger Wirkung dem Halleschen FC angeschlossen.

Hier konnte er im Probetraining überzeugen, wo er sich zusammen mit Markus Ballmert (SV Meppen) vorgestellt hatte. Damit kehrt der 29-Jährige nach vier Jahren nach Halle zurück.

Ajani spielte bereits von 2016-2019 an der Saale. Halles Sportdirektor Thomas Sobotzik betonte: „Wir sind überaus glücklich, Marvin in unseren Reihen zu haben, wir sind zuversichtlich, dass er uns in dieser anspruchsvollen Phase mit seiner Physis, seinem Tempo und seinem Spielverständnis unterstützen wird.“

Ajani könnte bereits beim Auswärtsspiel am Samstag (19. August, 14 Uhr) beim FC Ingolstadt 04 zum Einsatz kommen. Das erste Spiel gewann der Hallesche FC gegen Rot-Weiss Essen mit 2:1.

Zurück zu den Duisburgern: Beim MSV haben damit sieben Abgänge einen neuen Klub gefunden. Nur Torwart Lukas Raeder ist noch auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Auf der anderen Seite hat der MSV sechs neue Spieler unter Vertrag genommen. Der Kader der Zebras steht damit. Am zweiten Spieltag der 3. Liga muss der MSV zuhause gegen 1860 München antreten (Samstag, 19. August, 14 Uhr), nachdem man zum Auftakt 1:1 beim SC Freiburg II spielte.

Abgänge des MSV Duisburg

Marlon Frey (TSV 1860 München), Moritz Stoppelkamp (Rot-Weiß Oberhausen), Leroy Kwadwo (1860 München), Marvin Ajani (Hallescher FC), Lukas Raeder, (Ziel unbekannt), Aziz Bouhaddouz (FSV Frankfurt), Julian Hettwer (BVB II), Vincent Gembalies (SC Paderborn II)

Zugänge des MSV Duisburg

Santiago Castaneda (Tampa Bay Rowdies), Thomas Pledl (Waldhof Mannheim), Pascal Köpke (1. FC Nürnberg), Dennis Smarsch und Robin Müller (beide FC St. Pauli), Alexander Esswein (SV Sandhausen)