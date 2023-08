Im Sommer trennte sich der MSV Duisburg von mehreren Spielern. Einer von ihnen könnte bald wieder in der 3. Liga unterkommen.

Diese Nachricht schockte am vergangenen Freitag den Halleschen FC und viele Fußball-Fans. Bei Leistungsträger Niklas Kreuzer wurde im Rahmen intensiver medizinischer Untersuchungen ein Tumor im Hoden entdeckt.

Aufgrund dieser Erkrankung muss Kreuzer selbstverständlich eine Pause vom Leistungssport einlegen und wird dem HFC in der nächsten Zeit nicht zur Verfügung stehen.

"Diese Nachricht trifft den Verein tief. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Spieler stehen für uns immer an erster Stelle. Wir unterstützen Niklas in jeder Hinsicht, sei es bei der medizinischen Behandlung, der psychologischen Betreuung oder der Organisation von Unterstützungsmaßnahmen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Niklas den gleichen Kampfgeist und die Entschlossenheit, die er auf dem Spielfeld zeigt, auch im Umgang mit dieser Herausforderung an den Tag legen wird", sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik nach der Diagnose.

Weil der 30-Jährige auf unbestimmte Zeit ausfallen wird, ist der Drittligist auf der Suche nach einem Ersatz. Wie die BILD berichtete, trainiert Marvin Ajani seit Dienstag an der Saale mit. Der Ex-Duisburger ist seit dem 01. Juli 2023 ohne Vertrag.

Wir kennen ihn ja und er kann die Position zweifelsfrei spielen. Aber wir müssen genau sehen, ob er uns gleich helfen kann. Thomas Sobotzik über Ajani.

"Wir wollen sehen, wie sein Fitnesszustand ist. Klar ist, dass wir auf dieser Position reagieren werden. Es ist überhaupt nicht absehbar, wie lange uns Niklas fehlen wird. Wir kennen ihn ja und er kann die Position zweifelsfrei spielen. Aber wir müssen genau sehen, ob er uns gleich helfen kann", erklärte Sobotzik.

Ajani ist beim HFC kein unbeschriebenes Blatt. Bereits von 2016 bis 2019 lief er drei Jahre für Halle auf und bestritt in diesem Zeitraum 103 Pflichtspiele (16 Tore, 17 Vorlagen). Zuletzt spielte der 29-Jährige zwei Spielzeiten für den MSV Duisburg und war in 75 Partien an 13 Treffern direkt beteiligt. Nach dem Ende der vergangenen Saison erhielt Ajani, der rechts defensiv sowie offensiv spielen kann, beim MSV kein neues Arbeitspapier und musste die Meidericher verlassen.

Neben Ajani spielt derzeit auch Markus Ballmert beim HFC vor, der zuletzt in Meppen unter Vertrag stand und ebenfalls als Rechtsverteidiger der Kreuzer-Ersatz werden könnte. "Wann wir uns entscheiden, ist völlig offen", betonte der HFC-Sportchef.