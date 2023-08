RWE: Nico Haiduk hat einen neuen Verein gefunden

14 Spieler haben Rot-Weiss Essen im Sommer 2023 verlassen. Zwei Mann sind noch ohne einen neuen Arbeitgeber. Nico Haiduk hat diesen am vergangenen Wochenende gefunden.

Vor wenigen Wochen hatte Nico Haiduk seinen bis zum 30. Juni 2024 laufenden Arbeitsvertrag bei Rot-Weiss Essen aufgelöst. Nun hat der 20-Jährige einen neuen Klub gefunden.

Eigentlich, so war sein Plan, wollte er Profi bleiben und weiter nur Fußball spielen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Er spielt ab sofort für Borussia Dröschede in der Landesliga. Schon am vergangene Freitag (11. August) kam er zum Liga-Start bei der Spielvereinigung Hagen zum Einsatz. Dröschede unterlag mit Haiduk in der Startelf mit 2:3. Für RWE bestritt der Linksfuß fünf Pflichtspiele.

Mit Kevin Holzweiler und Felix Herzenbruch sind es aktuell nur noch zwei Spieler, die von insgesamt 14 RWE-Sommer-Abgängen noch ohne neue Klubs sind.

Mit Erolind Krasniqi und Clemens Fandrich stehen bei Rot-Weiss Essen auch noch zwei Mann unter Vertrag, die der Drittligist gerne von der Gehaltsliste streichen würde. Denn das Duo spielt keine sportliche Rolle mehr in den Planungen von Cheftrainer Christoph Dabrowski. Während Krasniqi mit Knieproblemen zu kämpfen hat, stellte sich Fandrich zuletzt bei zwei französischen Klubs - RevierSport berichtete - vor. Ausgang offen.

Und auch Ben Heuser, Vertrag in Essen bis zum Sommer 2025, soll noch abgegeben werden. Hier könnte es in den nächsten Tagen Vollzug geben. Ein Oberligist ist nach unseren Informationen an einem Leihgeschäft interessiert.

Die RWE-Abgänge in der Übersicht:

Moritz Römling (VfL Bochum, war ausgeliehen), Luca Wollschläger (Hertha BSC, war ausgeliehen), Meiko Sponsel (1. FC Köln, war ausgeliehen), Niklas Tarnat (TSV 1860 München), Aurel Loubongo (VfB Oldenburg), Lawrence Ennali (Gornik Zabrze/Polen), Mehmet Timur Kesim (ETB SW Essen), Nico Haiduk (Borussia Dröschede), Raphael Koczor (FC Kray), Michel Niemeyer, Oguzhan Kefkir (beide Rot-Weiß Oberhausen), Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Felix Herzenbruch, Kevin Holzweiler (beide Ziel unbekannt).