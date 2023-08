Drittligist Hallescher FC feierte gegen Rot-Weiss Essen einen gelungenen Saisonstart. Der Heimbereich war ausverkauft.

Als der Hallesche FC am 20. Mai 2023 auf Rot-Weiss Essen traf, erreichte der Drittligist die höchste Zuschauerzahl in der vergangenen Saison: 12.773 Fans waren beim 2:0-Erfolg des HFC live mit dabei. Rund zweieinhalb Monate später standen sich beide Traditionsklubs an gleicher Stelle erneut gegenüber – und es sollte wieder voll werden.

Zur Saisoneröffnung pilgerten insgesamt 12.429 Fans ins Leuna-Chemie-Stadion. Ein mehr als würdiger Rahmen zum Auftakt. "Der Heimbereich ist ausverkauft! Vielen Dank für Eure Unterstützung", sagte der HFC-Stadionsprecher während der zweiten Hälfte und lobte die Stimmung der eigenen Anhänger.

Damit war klar: Das Spiel gegen RWE liegt im Ranking der bestbesuchten Heimspiele des Halleschen FC in den letzten fünf Jahren auf Platz 3. Weiterhin auf Rang eins: Die DFB-Pokal-Partie gegen den VfL Wolfsburg im August 2019 vor 13.500 Fans (3:5 nach Elfmeterschießen).

Diese Statistik beweist auch: Rot-Weiss Essen ist und bleibt ein Zuschauermagnet – egal ob zuhause oder auswärts.

Die fünf bestbesuchten Heimspiele des Halleschen FC in den letzten fünf Jahren: 1. DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg (13.500 Fans, 3:5, August 2019) 2. Liga-Spiel gegen Rot-Weiss Essen (12.773 Fans, 2:0, Mai 2023) 3. Liga-Spiel gegen Rot-Weiss Essen (12.429 Fans, 2:1, August 2023) 4. Liga-Spiel gegen Dynamo Dresden (11.804 Fans, 0:2, August 2022) 5. Liga-Spiel gegen 1860 München (10.890 Fans, 3:0, April 2019)

Am Freitagabend sollten die Halle-Fans ihr Kommen jedenfalls nicht bereuen. Mit 2:1 gewann der HFC, trotz einer spielerisch mauen Leistung, gegen Essen und steht zumindest bis Samstag an der Tabellenspitze. Es war eine intensive Partie - mit einem glücklichen Sieger.





Auch in der kommenden Woche darf sich Halle auf große Unterstützung der eigenen Fans freuen. Für das DFB-Pokal-Erstrundenspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (12. August, 18 Uhr) wurden laut Vereinsangaben bereits über 7700 Karten verkauft. Das Motto für das Pokal-Spiel lautet "Alle in Rot!"

Insgeheim hofft der Drittligist erneut auf eine fünfstellige Kulisse. Ob dieses Ziel erreicht wird, zeigt sich am kommenden Samstag.