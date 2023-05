MSV Duisburg: Zebras fahren ohne acht Mann nach Bayern - Saison-Aus für Innenverteidiger

Der MSV Duisburg will am Donnerstagnachmittag Richtung Bayern aufbrechen. Am Freitag steht das Spiel beim FC Ingolstadt an. Im MSV-Mannschaftsbus werden einige Plätze frei bleiben.

Phillip König, Hamza Anhari, Sebastian Mai, Moritz Stoppelkamp (alle im Aufbautraining), Marvin Senger (Muskelverletzung), Marvin Bakalorz, Caspar Jander (beide Erkältungssymptome) und Vincent Müller (Patellasehnenreizung): So lang ist Ausfallliste des MSV Duisburg vor dem Spiel am Freitagabend (19 Uhr) beim FC Ingolstadt. "Für Marvin Senger ist die Runde auch beendet. Ansonsten denke und hoffe ich, dass die anderen Jungs nach und nach zurückkommen werden", berichtet MSV-Trainer Torsten Ziegner, der nach dem 4:0- in Bayreuth und 3:0-Sieg gegen Aue auf den Geschmack gekommen ist. "Wir haben eine richtig gute Stimmung in der Mannschaft und ich spüre wie viel Freude die Jungs im Training haben. Der Fokus ist total da und die Einheiten machen großen Spaß. Wir fahren jetzt nach Ingolstadt und haben dort auch nichts zu verschenken. Wir werden auch beim FCI voll auf Sieg spielen. Auch, wenn für uns weder nach unten noch nach oben viel geht, wollen wir noch so viele Punkte wie nur möglich einfahren. Wir haben jetzt viel Bildmaterial von den Ingolstädtern gesehen und sind auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Wir wollen keinen Millimeter nachlassen und die Saison positiv zu Ende bringen", betont Ziegner. Dass die Ingolstädter in der Tabelle hinter dem MSV rangieren, interessiert Ziegner nur am Rande. Aber, klar: Auch der Duisburger Trainer zeigt sich ein wenig überrascht vom Abschneiden des einstigen Aufstiegsfavoriten. Ziegner: "Ingolstadt ist mit der Runde natürlich alles andere als zufrieden. Sie haben jetzt schon den dritten Trainer in dieser Saison. Sie haben sich das alles anders vorgestellt. Aber auch sie werden sich mit einem Heimsieg von ihren Fans verabschieden wollen. Wir sind auf jeden Fall gewarnt und wissen, dass in diesem Kader viel Qualität steckt." Ob nach dem Ausfall von Vincent Müller nun Maximilian Braune oder Lukas Raeder das MSV-Tor hüten wird, lässt Ziegner offen und sagt: "Das ist wie immer: Diese Entscheidung werden erst die Jungs erfahren. Wir haben aber auf jeden Fall eine gute Aufstellungsidee für Freitag."

