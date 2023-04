3. Liga: MSV Duisburg in Bayreuth - so sehen Sie das Spiel im Free-TV

Der MSV Duisburg gastiert am Samstag bei der SpVgg Bayreuth. Hier gibt es die Infos zur Übertragung im TV.

Rechnerisch ist es noch nicht soweit, doch nach den Punktgewinnen und Leistungen gegen die Top-Teams Wehen Wiesbaden (1:1) und SV Elversberg (2:2) dürften sich beim MSV Duisburg letzte Zweifel am Klassenerhalt in Luft aufgelöst haben.

Und falls nicht, können die Zebras am kommenden Samstag dafür sorgen. Dann sind sie bei der SpVgg Bayreuth zu Gast (14 Uhr). Die Franken stecken noch tief drin im Abstiegskampf, müssen bei vier Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz für die sofortige Rückkehr in die Regionalliga Bayern planen.

Gute Nachricht gibt es jedenfalls für alle Fans der Duisburger: Das Gastspiel bei der Spielvereinigung ist nämlich eine der seltenen Partien des MSV, die in dieser Spielzeit im Free-TV übertragen wird. Der Bayrische Rundfunk (BR) sendet am Samstagnachmittag. Laut Programminfo des öffentlich-rechtlichen Senders startet die Sendung ohne Vorlauf erst mit dem Anpfiff um 14 Uhr.

Wie alle weiteren Drittliga-Partien ist das Spiel auch beim Streaminganbieter Magenta Sport zu sehen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten. Alternativ bietet RevierSport einen ausführlichen Liveticker an.

Es ist erst das sechste Mal in der Geschichte, dass sich Bayreuth und Duisburg gegenüberstehen. Und bisher konnte der MSV noch kein Spiel gewinnen. In der Hinrunde trennten sich die Drittligisten 1:1, die übrigen Duelle fanden vor Jahrzehnten in der 2. Bundesliga statt. In der Saison 1985/86 gewannen die Bayern zweimal (3:2, 2:1). Vier Jahre später verloren die Meidericher 1:2 und holten im Rückspiel ein 1:1.