U23: BVB verlängert mit "einem der besten Spieler auf seiner Position in der 3. Liga"

Borussia Dortmund hat den Vertrag eines Leistungsträgers aus der U23 verlängert. Er war im vergangenen Sommer zum BVB gekommen.

Sein Wechsel von Hertha BSC zu Borussia Dortmund im vergangenen Jahr verlief geräuschvoll, doch seither machte Marcel Lotka vor allem mit guten Leistungen auf sich aufmerksam.

Nun wurde der junge Torhüter aus der U23 dafür belohnt - mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Der 21-Jährige unterzeichnete ein neues Arbeitspapier bis 2025, nachdem er zuvor bis 2024 an den Revierklub gebunden war.

Der gebürtige Duisburger ist in der Drittliga-Reserve die klare Nummer eins im Tor. Er kommt auf 24 Einsätze und fehlte nur in der Hinserie eine Zeit lang, da er als Ersatzmann im Bundesliga-Team gebraucht wurde.

"Wir waren vom ersten Zusammentreffen an überzeugt, mit Marcel nicht nur einen talentierten jungen Torwart, sondern darüber hinaus einen ehrgeizigen und fleißigen Teamplayer gefunden zu haben", lobt Teammanager Ingo Preuß in einer Mitteilung des Klubs. "All diese Einschätzungen hat er in seinem ersten Jahr beim BVB bestätigt, in dem er sich zu einem der besten Spieler auf seiner Position in der 3. Liga entwickelt hat."

Lotka war in der vergangenen Saison bereits zu Einsätzen in der Bundesliga für Hertha BSC gekommen, da stand sein Wechsel zum BVB aber bereits fest.

Der Schritt nach Dortmund war für den zweimaligen polnischen U21-Nationaltorhüter eine Rückkehr ins Ruhrgebiet, wo er geboren wurde - und wo er die ersten Schritte im Fußball ging. Er durchlief die Nachwuchsabteilungen von MSV Duisburg, Schalke 04, Rot-Weiss Essen und Bayer Leverkusen.

"Der Schritt nach Dortmund hat sich für mich vom ersten Tag an als der richtige erwiesen. Ich spüre beim BVB das Vertrauen und die Unterstützung des Trainerteams, meiner Mitspieler und aller Mitarbeiter. Diese positive Energie versuche ich in jedem Training und jedem Spiel zurückzugeben und bin voller Vorfreude, hier weiter für mich und mein Spiel zu lernen."