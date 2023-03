Viktoria Köln: Fliegender Wechsel auf Chefscout-Position - Steegmann zu RWE, Nachfolger schon da

Das ging ja schnell: Viktoria Köln und Marcus Steegmann gehen ab sofort getrennte Wege. Der Nachfolger des bisherigen Chefscouts steht auch schon fest.

Fliegender Wechsel auf der Position des Chefscouts bei Viktoria Köln: Marcus Steegmann hat die Höhenberger nach über zehn Jahren verlassen und wechselt zum 1. April 2023 zu Rot-Weiss Essen. RevierSport berichtete.

Timo Röttger (37), zuletzt in der Chefscout-Funktion für den Ligakonkurrenten Hallescher FC tätig, übernimmt in Höhenberg zum 1. April den Posten von Steegmann. Die Röttger-Verpflichtung hatte RS bereits angekündigt.

"Ich möchte mich bei Viktoria Köln für zehn tolle Jahre bedanken, in denen ich den Klub zunächst als Spieler, dann als Sportlicher Leiter, Kaderplaner und Chefscout begleiten durfte", erklärt Marcus Steegmann: "Die Zusammenarbeit war stets vertrauensvoll, es war eine schöne Zeit. Mein Dank gilt auch und ausdrücklich Familie Wernze für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich wünsche der Viktoria alle Gute auf ihrem weiteren Weg und werde diesen natürlich weiter mit Interesse verfolgen."

Sport-Vorstand Franz Wunderlich sagt zur Neubesetzung des Postens während der laufenden Saison: "Dass Timo Röttger sofort einsteigen kann, erleichtert natürlich die Planungen für die neue Spielzeit. Wir bedanken uns beim Halleschen FC für das Entgegenkommen. Mit Timo Röttger übernimmt nun ein Mann, der in der Region tief verwurzelt, im deutschen Profifußball aufgrund seiner aktiven Karriere hervorragend vernetzt ist und nicht nur aufgrund seiner letzten Station in Halle die 3. Liga aus dem Effeff kennt."

Röttger kennt seinen neuen Verein. Denn in der Saison 2014/2015 stand er beim FC Viktoria Köln als Profi unter Vertrag und absolvierte 23 Spiele (drei Tore) für die Rheinländer. Insgesamt kann er auf eine ereignisreiche Karriere zurückblicken.

Der ehemalige Mittelstürmer, der seine Laufbahn im Sommer 2020 beendete, kommt auf insgesamt 237 Spiele (45 Tore, 31 Vorlagen) in der 3. Liga. In der 2. Bundesliga waren es immerhin auch 41 Einsätze (acht Treffer). Zudem bestritt der gebürtige Waldbröler auch 108 Regionalligaspiele (23 Tore) und verbuchte 48 Begegnungen (16 Buden) in der Oberliga.

In seiner aktiven Laufbahn stand Röttger bei Bayer Leverkusen II, SC Paderborn, Dynamo Dresden, RB Leipzig, Viktoria Köln und SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag.

"Als der Anruf von der Viktoria kam, war ich sofort Feuer und Flamme und musste nicht wirklich lange überlegen", sagt Röttger. "Ich freue mich unheimlich, wieder in der Heimat und zurück bei der Viktoria zu sein. Der Verein hat sich in den letzten Jahren toll entwickelt. Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Person und hoffe nun, meinen Beitrag leisten zu können, dass es weiter bergauf geht."