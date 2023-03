RWE: Perfekt - Essen hat den neuen Chefscout vorgestellt

Rot-Weiss Essen hat einen neuen Chefscout. Der Nachfolger von Stanko Patkovic kommt von Viktoria Köln.

Rot-Weiss Essen hat am Freitag seinen neuen Chefscout vorgestellt. Wie von RevierSport bereits vermeldet, wird Marcus Steegmann die Nachfolge des zum VfL Bochum gewechselten Stanko Patkovic übernehmen.

Der Ex-Profi war seit 2018 Sportlicher Leiter beim Essener Ligakonkurrenten Viktoria Köln, ab sofort wird er an der Hafenstraße für die Themen Scouting und Kaderplanung verantwortlich sein.

„Wir haben uns bei unserer Suche nach einem Chefscout bewusst die nötige Zeit genommen, um die beste Lösung für Rot-Weiss Essen zu finden. Mit Marcus Steegmann haben wir viele Gespräche geführt und schnell festgestellt, dass wir dieselben Ideen und Vorstellungen vom Fußball und unserem zukünftigen Kader haben. Marcus hat in Köln nachgewiesen, dass er eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen und einen Kader nachhaltig weiterentwickeln kann. Darüber hinaus hat er ein gutes Auge für junge Talente und ist in der Branche extrem gut vernetzt. Wir sind davon überzeugt, dass Marcus ideal zu uns passt und wir gemeinsam die Entwicklung von RWE vorantreiben können“, erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Bei der Viktoria gelang das Steegmann zusammen mit seinen Kollegen, nun will er helfen, die Essener auf das nächste Level zu heben: "Nach fünf Jahren als Sportlicher Leiter und Kaderplaner bei Viktoria Köln möchte ich jetzt den nächsten Schritt auf meiner Karriereleiter machen. Ich freue mich daher sehr, nun für einen Traditionsclub wie Rot-Weiss Essen tätig sein zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen von RWE waren sehr vertrauensvoll und von großer gegenseitiger Wertschätzung geprägt. Zusammen mit der sportlichen Führung möchte ich in den nächsten Jahren mit dazu beitragen, talentierte und hungrige Spieler an den Verein zu binden und damit die Wettbewerbsfähigkeit von Rot-Weiss Essen kontinuierlich zu erhöhen."