Viktoria Köln: Nach RWE-Abgang - 237-maliger Drittligaprofi wird neuer Kaderplaner

Der FC Viktoria Köln besetzt eine wichtige Position neu. Und das nach vielen Jahren. Ein neuer Kaderplaner kommt an den Höhenberg.

Erst am Mittwoch, 29. März 2023, hatte RevierSport berichtet, dass Marcus Steegmann nach zehn Jahren beim FC Viktoria Köln den Drittligisten verlassen wird.

Der 42-Jährige wird jedoch in der 3. Liga bleiben und zum Kölner Konkurrenten Rot-Weiss Essen wechseln. Hier wird er nach dem Abgang van Stanko Patkovic (VfL Bochum) die frei gewordene Position des Chefscouts übernehmen. Dieser Wechsel soll nach RevierSport-Informationen auch zeitnah von beiden Klubs offiziell vermeldet werden.

Das gilt auch für die Personalie Timo Röttger. Denn dieser wird wiederum nach unseren Informationen Steegmanns Nachfolger bei der Viktoria. Der 37-jährige Röttger wechselt vom Halleschen FC, hier hatte er die Position des Chefscouts inne, zur Viktoria als neuer Kaderplaner.

Röttger kennt seinen neuen Verein. Denn in der Saison 2014/2015 stand er beim FC Viktoria Köln als Profi unter Vertrag und absolvierte 23 Spiele (drei Tore) für die Rheinländer. Insgesamt kann er auf eine ereignisreiche Karriere zurückblicken.

Der ehemalige Mittelstürmer, der seiner Laufbahn im Sommer 2020 beendete, kommt auf insgesamt 237 Spiele (45 Tore, 31 Vorlagen) in der 3. Liga. In der 2. Bundesliga waren es immerhin auch 41 Einsätze (acht Treffer). Zudem bestritt der gebürtige Waldbröler auch 108 Regionalligaspiele (23 Tore) und verbuchte 48 Begegnungen (16 Buden) in der Oberliga.

In seiner aktiven Laufbahn stand Röttger bei Bayer Leverkusen II, SC Paderborn, Dynamo Dresden, RB Leipzig, Viktoria Köln und SG Sonnenhof Großaspach unter Vertrag.