RWE: Chefscout-Suche vor dem Abschluss - zwei heiße Kandidaten, einer ist raus

Rot-Weiss Essen befindet sich nicht nur auf der Suche nach neuen Spielern, allen voran Stürmern, für die kommende Saison. Auch ein Chefscout soll kommen.

Nach dem Abgang von Stanko Patkovic Richtung VfL Bochum ist bei Rot-Weiss Essen der Posten des Chefscouts immer noch vakant. Doch in den nächsten Tagen will RWE auf dieser Position Vollzug melden.

Sollte alles nach Plan laufen, dann wird RWE gar schon zum 1. April 2023 offiziell einen neuen Chefscout auf der Gehaltsliste stehen haben. Das bestätigte Sportchef Jörn Nowak gegenüber RevierSport.

Wer denn Patkovic-Nachfolger wird, wollte der 36-Jährige selbstverständlich nicht verraten. Doch RevierSport weiß von drei heißen Kandidaten.

Ein Name darf jedoch schon seit einigen Wochen gestrichen werden. Denn Daniel Hertwig, mit dem RWE Gespräche führte, ist seit dem 1. März wieder bei Eintracht Frankfurt beschäftigt. Der 47-Jährige arbeitete davor zweieinhalb Jahre bei Fortuna Düsseldorf in der Scouting-Abteilung. Im Oktober 2020 kam er von Eintracht Frankfurt in die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens, nun ging es für ihn zurück nach Hessen.

Ein Name, der nach unseren Informationen auch ein Thema bei Rot-Weiss Essen war, ist Timo Röttger. Der 37-jährige Ex-Profi ist aktuell für den Halleschen FC, und das seit Sommer 2021, als Scout in der Verantwortung. Und hier wird er auch bleiben, er ist aus dem Rennen.

Die heißeste Spur führt nach Köln zur Viktoria. Denn Marcus Steegmann soll der Favorit auf die Patkovic-Nachfolge sein und noch in dieser Woche bei RWE vorgestellt werden.





Der 42-Jährige arbeitete bisher hervorragend mit Franz Wunderlich, Viktorias Sportvorstand, zusammen. Steegmann, gebürtiger Kölner, ist schon seit 2013 bei der Viktoria. Erst als Spieler, dann Teammanager und zuletzt Kaderplaner sowie Sportlicher Leiter. Immer in der Hierarchie unter Wunderlich. In Zukunft, vielleicht schon ab dem 1. April, könnte Steegmann mit Jörn Nowak am Kader 2023/2024 von Rot-Weiss Essen basteln.