RWE: So verabschiedet Nowak seinen Chefscout in Richtung Bundesliga

Rot-Weiss Essen hat seinen Chefscout Stanko Patkovic verabschiedet. Er wechselt zum Bundesligisten VfL Bochum.

[url]=https://www.reviersport.de/fussball/3liga/a581878---rwe-msv-derby-essens-chef-scout-wechselt-bundesliga.htmlRevierSport hatte es Mitte Januar exklusiv berichtet[/url]: Stanko Patkovic, Chef-Scout von Rot-Weiss Essen, wird den Drittligisten vorzeitig verlassen.

Der ursprünglich bis zum 30. Juni 2023 gültige Vertrag wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Es ist ein schwerwiegender Abgang für den Drittligisten. Patkovic beginnt nach unseren Informationen ab dem 6. Februar 2023 eine neue Aufgabe beim VfL Bochum. Der 40-Jährige wird an der Castroper Straße Scouting-Koordinator der Lizenzspielerabteilung.

RWE-Sportdirektor Jörn Nowak verabschiedet seine "rechte Hand" mit warmen Worten: "Stanko hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und einen maßgeblichen Anteil zur sportlichen Entwicklung beigetragen. Vor Weihnachten hat er uns informiert, dass er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, um stattdessen in seine Heimatstadt Bochum zu wechseln. Wir haben den Vertrag dann im beidseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Die Suche nach einem Nachfolger läuft seitdem auf Hochtouren und wir sind optimistisch, dass wir zeitnah einen neuen Chefscout gefunden haben."

Im Januar 2020 wechselte der gebürtige Bochumer vom SC Paderborn an die Essener Hafenstraße. In seiner Zeit in Paderborn schaffte der Verein den Aufstieg in die Bundesliga. Dort arbeitete der Deutsch-Serbe eng mit Markus Krösche zusammen, der seit Juni 2021 Sportvorstand von Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt ist.

Bei RWE hatte Patkovic einen erheblichen Anteil an den Transfers von Thomas Eisfeld, Felix Bastians, Isaiah Young, Felix Götze, Ron Berlinski oder José-Enrique Ríos Alonso. Es wird spannend, wie der Verein die freie Stelle im Scoutingbereich ab Februar besetzen wird.