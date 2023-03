RWE: Götze kehrt zurück, drei Mann fallen aus, ein Fragezeichen - über 17.000 Fans erwartet

Rot-Weiss Essen empfängt am Dienstagabend (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) den VfL Osnabrück. RWE rechnet mit über 17.000 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße.

Nein, ausverkauft wird dieses Schlagerspiel nicht sein. 19.100 Zuschauer dürfen in der 3. Liga zu den Heimspielen von Rot-Weiss Essen zugelassen werden.

Am Dienstagabend (14. März, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) werden über 17.000 Fans erwartet. Bis Montagmittag waren 16.800 Karten verkauft, inklusive rund 2500 Tickets, die in Osnabrück erworben wurden. Der Gästebereich ist nahezu ausverkauft. Wenige Restkarten sind noch verfügbar.

"Wir freuen uns auf ein fantastisches Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Der VfL Osnabrück ist eine richtige Hausnummer. Wir wollen druckvoll agieren und ein sehr unangenehmer Gegner sein. Zuhause sind wir sehr stabil und auch nur schwer zu schlagen. Wir wollen Osnabrück zeigen, dass an der Hafenstraße die Luft für die Gegner sehr dünn sein kann", sagte Christoph Dabrowski vor dem Traditionsduell.

Gegen die Niedersachsen, die das Hinspiel gegen RWE mit 1:0 gewannen, muss der Essener Trainer weiter auf Simon Engelamann (Mandelentzündung) verzichten. Zudem werden auch Aurel Loubongo (im Training umgeknickt, Anm. d. Red.) und Meiko Sponsel (Handverletzung) nicht dabei sein. Hinter dem Einsatz von Michel Niemeyer steht noch ein Fragezeichen. Derweil kehrt Felix Götze in den Kader zurück.

So könnte RWE starten: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians - Rother, Tarnat - Young, Götze, Kefkir - Berlinski

"Wenn er in den Kader zurückkehrt, dann ist er auch eine Option für die Startelf. Wir werden dann sehen, wer am Dienstagabend anfängt", wollte sich Dabrowski nicht in die Karten schauen lassen.

Das gilt auch für die Frage, ob RWE wieder ohne Ron Berlinski starten wird. "Auch das wird man dann sehen. Es ist durchaus möglich, dass wir mit einer, aber auch zwei Spitzen spielen werden. Wir haben noch ein wenig Zeit, um uns letztendlich zu entscheiden."