Drittligist Rot-Weiss Essen feierte gegen die SpVgg Bayreuth einen wichtigen 2:0-Arbeitssieg. Rechtsverteidiger Andreas Wiegel zeigte sich zufrieden.

Er marschierte die rechte Seite rauf und runter und gehörte beim Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth mal wieder zu den besten Spielern auf dem Platz. Die Rede ist von Andreas Wiegel. Der Außenverteidiger von Rot-Weiss Essen spielte defensiv stark und schaltete sich auch immer wieder ins Offensivspiel mit ein.

Grund zum Feiern gab es dann nach den 93 Minuten an der Hafenstraße. Denn: RWE besiegte Bayreuth mit 2:0 (0:0) und baute den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf acht Punkte aus.

Entsprechend groß war die Erleichterung bei Wiegel: "Die Erleichterung ist sehr groß. Wenn man die Ergebnisse der Konkurrenz gesehen hat, dann war der Druck wieder mehr auf uns. Ich muss aber sagen, es ist echt überragend, wie wir es in dieser Saison meistern, wenn wir etwas unter Druck stehen. Es war ein verdienter 2:0-Sieg. Wir haben wenig zugelassen und können alle zufrieden sein."

In der ersten Halbzeit passierte wenig in beiden Strafräumen. RWE hatte zwar mehr Ballbesitz und Spielanteile, aber es fehlten die nötigen Ideen und die Zielstrebigkeit in der Offensive.

Nach dem Seitenwechsel wurde Rot-Weiss deutlich aktiver und konnte sich mehrere Chancen erspielen. Zwei dieser Möglichkeiten nutzten die Defensivspezialisten Felix Herzenbruch (60.) und Björn Rother (68.) zu zwei Toren und sorgten für den am Ende leistungsgerechten Heimerfolg.





Der 31-jährige Wiegel sah es ähnlich: "Wir hatten in der Halbzeit die Sachen, die wir nicht so gut gemacht haben, angesprochen. Es war wichtig, dass wir die Räume besser nutzen und aggressiver im letzten Drittel auf das Tor gehen. Unser Plan ist super aufgegangen."

Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt. Wir sind noch nicht durch. Dementsprechend wollen wir immer punkten. Andreas Wiegel.

Durch den zweiten Heimsieg in Serie sammelte Essen Selbstvertrauen vor den anstehenden Wochen. Die nächsten drei Gegner heißen Erzgebirge Aue, VfL Osnabrück und der 1. FC Saarbrücken – ein anspruchsvolles Programm. Wiegel hat sich einiges vorgenommen: "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Unser klares Ziel ist der Klassenerhalt. Wir sind noch nicht durch. Dementsprechend wollen wir immer punkten."